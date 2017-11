O Breogán, líder invicto

Ficha técnica

Carramimbre Valladolid 84: Greg Gantt (15), Wade Chatman (17), Graham Bell (5), Sergio de la Fuente (9), Jito Kok (10) –cinco inicial- Óscar Alvarado (8), Álex Reyes (7), Astilleros (7), Cristian Uta (0) e Hopfgartner (6).

Cafés Candelas Breogán 85: Ricardo Úriz (3), Salva Arco (18), Löfberg (17), Demetrio (19), Matt Stainbrook (8) –cinco inicial- Cristian Díaz (11), Fuzaro (5), Cigoja (0), Sergi Quintela (2) e Guille Rubio (2).

Parciais: 24-20, 13-24 (37-44), 21-15, 26-26 (84-85).

Árbitros: Jose Antonio Pagan Baró e Juan Ramón Hurtado Almansa. Eliminaron por cinco faltas persoais a Jiro Kok.

Incidencias: partido aprazado da 2ª xornada da LEB Ouro disputado no pavillón Pisuerga de Valladolid ante arredor de 1.700 espectadores.

Os xogadores lucenses celebran a vitoria en Pisuerga coa afección. | Fonte: @CBBreogan

Con moito sufrimento e remontando no último cuarto. O Cafés Candelas Breogán tivo que suar en Pisuerga para tumbar o Valladolid de Paco García. A falta de tres minutos, perdía 79-72, pero remontou cun parcial de 0-8 para acabar impoñéndose 84-85 grazas a un tiro libre de Cristian Díaz e outros dous de Guille Rubio, mentres que os de Pucela erraron o último ataque. O Breogán suma seis vitorias en seis xornadas, e son líderes invictos por diante de Manresa e CB Prat (5 vitorias). O domingo (18.00 horas), TAU Castelló no Pazo.

Leonardo Demetrio mantivo os lucenses no arrinque con nove puntos (9-13), pero Valladolid reaccionou cun parcial de 11-0 e pasou a liderar o marcador (20-13). Cinco puntos de Danilo Fuzaro e unha canastra de Cristian Díaz para o 24-20 tras dez minutos.

Matt Stainbrook, con 6 puntos, e Salva Arco, oito con dúas triplas, puxeron por diante ao Breo (30-34) e obrigaron a Valladolid a parar o partido. Demetrio volveu anotar e unha tripla de Cristian Díaz deu a máxima vantaxe aos lucenses (35-44). Ao descanso, 37-44.

Trala reanudación, un parcial de 7-0 para os casteláns igulaou o partido e obrigou a un tempo morto de Natxo Lezcano. De aí ao remate do terceiro cuarto, intercambio de canastras e igualdade (58-59). Pero Valladolid entrou con acerto ao último acto e púxose por diante (68-64) antes do tempo morto de Lezcano. Breogán non conseguía voltear o marcador e Lezcano volveu parar o encontro (74-68). Pero unha tripla de Alvarado puxo a máxima diferenza para os locais (77-70, 79-72). Un 2+1 de Löfberg e unha tripla de Díaz e Breogán gañaba 79-80 a 1:08 do final tras un parcial de 0-8. Greg Gantt anotou dúas canastras consecutivas e Cristian Díaz anotou un tiro libre. No rebote, falta sobre Guille Rubio, que anota os dous (83-85). Tempo morto de Valladolid e nove segundos para o derradeiro ataque. Löfberg comete falta sobre Wade Chatman, que só anota un. Final con 84-85 e ledicia breoganista, incluídos os seareiros desprazados ata Pisuerga.