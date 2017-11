Seis feridos no Porriño (Pontevedra) nun choque múltiple

Unha colisión no termo municipal do Porriño (Pontevedra) na que se viron implicados tres vehículos provocou feridas a seis personas. O accidente produciuse no quilómetro 18 da A-55, en sentido ao municipio pontevedrés de Tui.

Un particular chamou ao 112 Galicia ás 18,00 horas deste mércores para dar a voz de alarma. A Axencia Galega de Emerxencias explica que o alertante indicou que nun dos vehículos implicados declarouse un pequeno incendio, que foi sufocado minutos despois polas propias persoas implicadas.

O persoal do Centro Integrado de Atención ás Emerxencias do 112 Galicia puxo os feitos en coñecemento do 061-Urxencias Sanitarias e dos Bombeiros do Baixo Miño. Tamén foi alertada Protección Civil e a Garda Civil de Tráfico.

Os seis feridos foron asistidos e trasladados ao Centro Médico Castro-Perpetuo Socorro, de Vigo, en dúas ambulancias asistenciais. Segundo os datos facilitados polo 061 a Europa Press, os feridos son tres homes que responden as iniciais R.V.R., de 45 anos de idade, M.A.C.P., tamén de 45, e D.F.R., de 34, así como outras tres mulleres: N.R.A., de 23 anos; K.R.Z., de 19; e C.V.M., de 60.