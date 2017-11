Un vehículo sáese da vía en Carballo (A Coruña), impacta contra un muro e acaba nun xardín

Na Avenida de Artes de Carballo (A Coruña) rexistrouse esta noite a saída da calzada dun vehículo que impactou contra o muro dunha casa e acabou no xardín da propiedade. Os efectivos mobilizados tiveron que estabilizar a muralla para evitar que os seus restos se viñesen abaixo.

Segundo a Axencia Galega de Emerxencias, a saída de vía provocou diversos danos materiais e unha muller que viaxaba no interior do vehículo accidentado tivo que ser asistida polos efectivos de emerxencia tras sufrir un ataque de ansiedade.

Segundo informou a Europa Press o 061, unha muller foi trasladada ao Hospital da Coruña en ambulancia asistencial e responde as iniciais, M.T.A.R., de 57 anos de idade.

Foi un particular, que tamén ía no coche sinistrado, o que chamou ao 112 Galicia esta medianoite. Acto seguido, desde o CIAE do 112 alertouse ao 061-Urxencias Sanitarias e aos Bombeiros de Bergantiños. Tamén se informou a Protección Civil e á Policía Local.