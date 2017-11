A deputada popular Paula Prado reclamou este xoves ao presidente da comisión de Economía, Abel Losada, que realice as "xestións oportunas" ante a presidenta da Deputación de Pontevedra, Carmela Silva, co obxectivo de que compareza no Parlamento para presentar as contas do organismo despois do anuncio de que non o fará.

Ao comezo da comisión de Economía deste xoves --coas comparecencias previstas de varios organismos--, Prado pediu a palabra para apuntar que os deputados populares atópanse "sorprendidos" pola negativa de Carmela Silva a comparecer o venres en comisión.

Neste sentido, Prado emprazou ao presidente da comisión de Economía a que se traslade a Silva que a súa comparecencia "se fará conforme aos usos e cortesía parlamentaria" e "non se lle dispensará ningún trato vexatorio nin malos tratos". En resposta, Abel Losada asegurou que así o fará.

Respecto diso, Prado lembra que as deputacións comparecen nesta comisión para dar a coñecer as súas contas desde hai unha década e critica a "decisión unilateral" da presidenta da administración provincial de Pontevedra, que "altera" as comparecencias aprobadas.

Carmela Silva dirixiuse nunha misiva ao presidente do Parlamento, Miguel Santalices, para explicar a súa negativa a acudir á Cámara na que expresaba o seu "malestar" polo trato recibido na comparecencia do pasado ano 2016, cando si acudiu á Cámara, do mesmo xeito que o fixo en 2015.