Darío Campos tampouco acudirá ao Parlamento para presentar os orzamentos da Deputación de Lugo

O presidente da Deputación de Lugo, o socialista Darío Campos, tampouco acudirá ao Parlamento de Galicia o venres para explicar os seus orzamentos para o ano que vén. Así o avanzaron a Europa Press fontes da contorna do mandatario provincial, e esta decisión prodúcese dous días despois de que a súa homóloga na Deputación de Pontevedra, a tamén socialista Carmela Silva, anunciase que non acudiría.

Darío Campos

Que os presidentes provinciais detallen as súas contas na Cámara galega non é unha actuación obrigatoria por lei, aínda que se levou a cabo de forma ininterrompida desde hai unha década.

De feito, hai que remontarse aos inicios do Goberno bipartito para atopar un precedente: en 2007, os presidentes populares de Lugo, Ourense e Pontevedra opuxéronse a comparecer na sede do Lexislativo autonómico.

O PP pide a comparecencia

Por outra banda, a deputada popular Paula Prado reclamou este xoves ao presidente da comisión de Economía, Abel Losada, que realice as "xestións oportunas" ante a presidenta da Deputación de Pontevedra, Carmela Silva, co obxectivo de que compareza no Parlamento para presentar as contas do organismo despois do anuncio de que non o fará.

Carmela Silva.

Ao comezo da comisión de Economía deste xoves --coas comparecencias previstas de varios organismos--, Prado pediu a palabra para apuntar que os deputados populares atópanse "sorprendidos" pola negativa de Carmela Silva a comparecer o venres en comisión. Asegurou que "non se lle dispensará ningún trato vexatorio nin malos tratos". Unha petición que chega logo de que os populares teñan acusado a Silva de "covarde".