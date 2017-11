Pintada na sede do PPdeG: “Galiza nom esquece, Galiza nom perdoa”

A sede do PPdeG sufriu na pasada xornada pintadas e tamén se lanzaron ovos contra o cartel que inclúe o logotipo do partido. Os populares avanzaron que porán a disposición da Policía as imaxes das cámaras de seguridade para tratar de identificar os culpables.

Pintadas na sede do PPdeG | Fonte: Europa Press

O secretario xeral do PPdeG, Miguel Tellado, informou destas "pintadas ameazadoras" —'Galiza nom esquece, Galiza nom perdoa'— e advertiu de que "non hai táctica de intimidación capaz de silenciar a voz do PPdeG", á vez que pediu aos que "non cesan nese intento" que "desistan canto antes".

Segundo os populares, este incidente dá "continuidade" a outros sufridos noutras provincias recentemente, como o que padeceu o PP de Vigo ou o rexistrado contra a residencia oficial do presidente, Alberto Núñez Feijóo, en Monte Pío.

"Estes e outros casos evidencian que en Galicia hai persoas que pretenden facer do medo unha canle para expresar as súas ideas", sostén Tellado, quen destacou que os galegos son "un pobo pacífico que foxe de condutas inadecuadas como esta".

PIDE UNHA CONDENA "UNÁNIME"

Os populares defenderon que "son as urnas as que deben dirimir as diferenzas políticas". "Nin o 47 por cento dos galegos que representamos como partido, nin a inmensa maioría dos que non pensan coma nós e escollen outras formacións políticas, avalan este tipo de práctica, engaden.

Por iso, Tellado subliñou que "sería importante facer unha condena unánime de actos violentos e agresivos que non teñen reflexo na vida cotiá da sociedade galega".