O alcalde pedáneo de Bembrive (Vigo), o socialista Roberto Ballesteros, confirmou este xoves que seguirá "loitando" nos tribunais despois de que a Audiencia Provincial de Pontevedra ratificase a condena de 7 anos de inhabilitación por prevaricación, unha resolución que tachou de "inxustiza".

En declaracións a Europa Press, Ballesteros explicou que, de momento, nin el nin os seus avogados recibiron a notificación de dicha sentencia pero que, en todo caso, os letrados están "a explorar todas as vías posibles", xa que non cabe "recurso ordinario" contra a resolución da Audiencia.

"Até entón vou seguir traballando polos veciños, o que me preocupa neste momento son os seus problemas", asegurou o pedáneo, quen proclamou que a sentenza da Audiencia é "unha inxustiza". "Eu non me vou a render, por principios sempre fun un loitador contra as inxustizas", aseverou.

Segundo engadiu, se a resolución do tribunal fose xusta, non tería "ningún reparo en deixar o cargo". "Eu, ao contrario que moitos outros, non vivo da política, e a miña familia agradeceríamo", apostilou, á vez que volveu a recalcar que vai pelexar " até o final" nos tribunais.

CONDENA

O alcalde pedáneo de Bembrive foi condenado en maio de 2017 por un delito de prevaricación ao acordar en xuño de 2013 a suspensión das retribucións dos vogais do PP, "a propósito da súa inxustiza e no entanto ser apercibido polo secretario-interventor da ausencia de legalidade da súa resolución".

Ballesteros presentou recurso de apelación, que foi rexeitado pola sección quinta da Audiencia Provincial de Pontevedra. O tribunal ratificou a condena ao alcalde pedáneo de Bembrive por ditar unha "resolución ilegal", omitiendo todo procedemento ou trámite administrativo, "sen fundamento técnico-xurídico aceptable", e sendo "consciente do reparo do secretario-interventor".