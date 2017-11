O presidente do Consello Consultivo, José Luís Costa Pillado, investigado no marco da Operación Cóndor por tráfico de influencias e negociacións prohibidas a funcionarios, asegurou este xoves que é "amigo" do empresario Raúl López (Monbus) --principal imputado na causa-- desde hai "máis de 20 anos", pero asegura que actuou de forma "legal".

Na comisión parlamentaria para dar conta dos orzamentos deste organismo, as deputadas Carmen Santos (En Marea) e Patricia Vilán (PSdeG) referíronse á investigación a Costa Pillado no Cóndor e pediron explicacións sobre a súa situación legal.

"Hai persoas amigas dun, mesmo hai persoas de máis de 20 anos, e ese é o tema deste señor (Raúl López), é amigo meu; e eu a moita honra, é un orgullo ter os amigos que teño", afirmou o presidente do Consello Consultivo na Cámara.

Sobre as conversacións entre Costa Pillado e Raúl López nas que indaga a xuíza que instrúe a Operación Cóndor, Pilar de Lara, sobre un suposto asesoramento que o investigado prestaría no relativo ao anteproxecto de lei de fomento do transporte público de Galicia, o implicado asegurou que todo foi "legal".

Así, Costa Pillado explicou que esa conversación se realizou cando aínda era conselleiro do Consultivo e non presidente, e apunta que Raúl López quería "mandar escrito ao Consello Consultivo e dubidaba dos trámites para facer iso",

"A consulta era precisamente esa: 'ouve, como hai que facer para tramitar un escrito e presentar no Consello Consultivo", relata. "A resposta foi: non o podes presentar, porque no Consultivo non recibimos ningún escrito de particulares, unicamente consultas do presidente da Xunta de Galicia". "Iso é todo e sobre isto vira esta cuestión", aclara.

Sobre este extremo, asevera que "a información que se poida dar a particulares sobre os requisitos xurídicos ou técnicos de solicitudes que se poidan presentar no Consultivo é algo legal", pero "non chegou nin sequera a iso". "Non houbo ningún tipo de consulta ao Consultivo, nin sei neste momento que era o informe que supostamente ía emitir o Consultivo", asevera.

"NINGUÉN VAI A DEMOSTRAR QUE INCUMPRÍN A LEI"

Nesta liña, Costa Pillado afirma estar "tranquilo", porque "unha investigación non é malo, é o mellor método para a transparencia". "Ninguén demostrou nin xamais vai demostrar que eu incumprín os ditados da lei como presidente do Consello Consultivo", sentenza.

Carmen Santos acusou ao presidente do Consultivo de que na súa comparecencia de decembro de 2016 en sede parlamentaria "ocultou" que tiña que declarar días despois como investigado no Cóndor e "mentiu".

En resposta, Costa Pillado asegurou que entón "non coñecía absolutamente nada". "Só sabía que estaba citado para declarar", sostén, "porque alguén veu ao meu despacho a dicirme iso". "Non me veu polas vías ordinarias e non me daba indicación algunha de que se trataba diso (...) sigo descoñecendo en absoluto de que vai isto", insistiu.

"SE NOS HOMENAXEAMOS É CUESTIÓN ENTRE NÓS"

De feito, asegura que "a relación de amizade" con outras persoas afecta á súa "vida privada". "Se nos homenaxeamos e intercambiámonos algún detalle, máis ou menos importante, iso é moi subxectivo, é unha cuestión entre nós, que vimos facendo desde hai moitos anos, e eu non estaba desde logo no Consello Consultivo", proseguiu nas explicacións sobre a súa relación con Raúl López.

"A día de hoxe non sei por que se me atribúen eses tipos", lamenta. "Non podo evitar os tempos de xulgados, sobre todo dalgún xulgado", tamén se queixou.

BAIXADA DE ORZAMENTO

Noutra orde de cousas, o Consello Consultivo conta cun orzamento de 2,1 millóns para 2018, cunha baixada do 1,5% fronte a 2017, que o seu presidente achaca á renuncia de Gerardo Fernández Albor como conselleiro nato.

Pola súa banda, Paula Prado (PPdeG) dixo que non vai participar en "ningún xuízo paralelo nesta Cámara, que non corresponde". "Igual que outros sufrimos antes esa situación", lembrou a deputada, espera que Costa Pillado "demostre a súa inocencia".

Finalmente, Prado emprazou á oposición a: "Deixar de tentar desprestixiar a un órgano que, por sorte en Galicia, reforzamos en plena crise económica".