Acouga acódese nas dilixencias previas ante o Xulgado de Madrid en defensa dos accionistas galegos de Popular

A Asociación Galega de Consumidores e Usuarios (Acouga), co obxectivo de "dar unha solución" aos accionistas galegos do Banco Popular, acudiuse nos trámites de dilixencias previas en relación á investigación pola venda do Banco Popular ante o Xulgado Central de Instrución número 4 de Madrid.

Banco Popular, sucursal bancaria, caixeiro | Fonte: Europa Press

En rolda de prensa, o presidente da asociación, Manuel Pérez; o seu vicepresidente, Xosé Miguel Caride; e o secretario xeral da entidade, Xoán Antón Pérez-Lema, deron a coñecer as actuacións admitidas a trámite ante o Xulgado Central de Instrución número 4 de Madrid en defensa dos accionistas galegos do Banco Popular.

En concreto, as súas accións céntranse en defender a aqueles que adquiriron accións desa entidade financeira antes e despois da ampliación de capital de xuño de 2016. Até o momento, Acouga atendeu 2.000 consultas de persoas afectadas por este proceso.

Xa en xullo, nada máis coñecerse a compra por 1 euro por parte de Santander, Acouga recomendou non subscribir o que consideraba "bonos trampa" ofertados polo banco aos clientes comerciantes polo miúdo do Popular que compraron accións na ampliación de capital desa entidade no ano 2016 ou deberes subordinados en 2011 e perderon o total do investimento após a adquisición pola corporación financeira que dirixe Ana Botín.

"QUE A XENTE COBRE"

"Priorizamos a indemnización, queremos que a xente cobre. Tamén continuaremos exercendo a acción penal, pero estamos para que cobren os consumidores galegos", explicou Pérez-Lema, que insiste en que desde Acouga facilitan este instrumento para "conseguir de maneira colectiva" indemnizacións para os afectados galegos.

E é que, segundo indicou, este procedemento bancario tivo un "impacto importante en toda a economía de Galicia", afectando tanto a grandes como a pequenos accionistas.

"O proceso será longo, uns 2 ou 3 anos", vaticina Pérez-Lema, quen fai un chamamento aos afectados a que acudan a esta asociación, que, fronte a outras entidades que teñen o seu centro de decisión "lonxe" de Galicia, ofrece "dar unha solución desde aquí" aos accionistas galegos.