Traballadores e o BNG denunciaron este xoves unha "regresión" nos servizos de emerxencias desde que ocorreu o accidente de Angrois en xullo de 2013 e piden cambios na xestión para solucionar a actual situación que definen de "caótica e fragmentada" e que fai "completamente inútil solucionar os problemas" que se rexistran en Galicia.

Bng E Servizos De Emerxencias Demandan Medidas Para Evitar Outro Caos Como Ou Do | Fonte: Europa Press

En declaracións aos medios após reunirse con traballadores dos servizos contra incendios Aprodica, Seaga e o 112, a líder do Bloque, Ana Pontón, asegurou que os máximos responsables da xestión das emerxencias "teñen que asumir o grave erro que cometeron" durante a vaga de incendios que arrasou 35.000 hectáreas en Galicia para "aprender de cara ao futuro" e que unha situación como a rexistrada "non volva ocorrer".

"É evidente que hai que porlle freo ao caos, á desorganización e á precarización que teñen os servizos de emerxencia no noso país", manifestou a portavoz nacional da formación frontista.

E é que, segundo advertiu, os propios membros dos operativos alertan dunha "regresión" desde que ocorreu o accidente do Alvia en Santiago de Compostela xa que "se eliminaron algúns dos instrumentos que permitían a coordinación, como é poder ter todos acceso a como se ía dando resposta ás emerxencias".

"Durante a crise os traballadores mesmo tiveron que recorrer aos grupos de Whatsapp para poder coordinarse. Este é un elemento o suficientemente descritivo do problema que hai no funcionamento do servizo de emerxencias no noso país", manifestou.

MANDO ÚNICO E PROFESIONALIZACIÓN

Ante o escenario que describiu a líder do Bloque, unha das traballadoras do 112 Galicia, Susana Camba, pediu "solucións construtivas" para mellorar a situación da xestión das emerxencias e que, na súa opinión pasan pola creación dun "mando único", a "profesionalización dos medios" e a elaboración dun mapa de emerxencias por isócronas".

"Sería bo poder atender aos galegos en función de onde están situados e non de onde están situados politicamente", considerou para insistir tamén na necesidade de que se cre un mando único que permita xestionar "sabendo quen é a persoa que ten a responsabilidade". "Con esta fragmentación é moi complicado", incidiu.

Así mesmo, preguntada respecto diso, lembrou que a xestión das emerxencias durante a noite do domingo 15 de outubro foi "un caos". "Eramos poucos traballadores para atender os centos de chamadas que había, foi unha situación que non nos gustaría repetir e por iso estamos hoxe aquí", sinalou.

Ademais, sobre a composición da mesa de emerxencias celebrada esta semana na que participaron as deputacións, a Fegamp e a Xunta, Ana Pontón limitouse a contestar que o BNG non tiña "invitación para participar nesa mesa".