O gasto das familias galegas en alimentación caeu en 2016 até os 4.450 euros, cifra superior á media española

O gasto anual das familias galegas en alimentación (bebidas incluídas) caeu en 2016 un 6,7 por cento, até os 4.448,45 euros; a pesar do cal esa contía é superior ao que inviste en comida a media española.

A cesta da compra cambiou polo envellecemento da poboación | Fonte: Europa Press

Segundo un estudo realizado por AIS Group, os fogares galegos destinaron a alimentación o pasado ano uns 135 euros máis que a media, que se situou en 4.313 euros.

Iso, a pesar de que, contrariamente á tónica xeral, a partida do orzamento familiar para comida caeu en Galicia en 2016 de maneira significativa: uns 320 euros.

No conxunto de España, o aumento do gasto medio en alimentación entre 2015 e 2016 foi dun 0,21 por cento, o que se traduce en algo menos de 10 euros anuais.

Pese ao descenso, Galicia sitúase como a sexta comunidade na que máis se gasta anualmente en alimentación, por detrás de País Vasco (4.863 euros), Cataluña (4.791 euros), Navarra (4.786 euros), Murcia (4.553 euros) e Aragón (4.508 euros).

GASTO POR TIPO DE ALIMENTOS

En canto ao destino do gasto, en España a maior parte do diñeiro vaise á compra de carne. No caso concreto de Galicia, a cifra ascendeu a uns 980 euros, o que supón un 22 por cento.

Por detrás, froitas e verduras consomen o 18 por cento, uns 782 euros; mentres o pan e os cereais alcanzan o 14 por cento, uns 625 euros. En cuarto lugar, o peixe supón un desembolso duns 575 euros (un 13% do orzamento); e os lácteos e ovos, cun 12 por cento, levan uns 560 euros ao ano.

Ademais, en termos porcentuais, a partida cuxo gasto medio creceu máis entre os fogares galegos é a destinada a 'outros', que engloba produtos como o sal, as especias, os alimentos infantís e os produtos dietéticos.

Após unha subida do 41,5 por cento, van os azucres e doces (un 10% máis) e as bebidas non alcohólicas (9%). En ambas as categorías, Galicia lidera o aumento do gasto de todo o territorio nacional.

Finalmente, no apartado de descensos, as familias galegas rebaixaron o seu gasto en case todas as partidas. A principal caída foi en carne, un 18 por cento; seguida por aceites e graxas (un 13%) e bebidas alcólicas, un 11 por cento menos. Así, Galicia é a comunidade onde máis se reduciu o investimento en alcol.