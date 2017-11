Silva propón, após a súa negativa a comparecer na Cámara, un debate dos orzamentos co presidente da Xunta

A presidenta da Deputación de Pontevedra, Carmela Silva, trasladou na mañá deste xoves ao presidente da comisión de Economía, Abel Losada, unha proposta "alternativa", após o seu rexeitamento a comparecer o venres, que pasaría por un "debate e discusión" dos orzamentos co presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo.

Fotos Depo Carmela Silva Aplicación Lei 17/2015 Lumes Provincia / Europa Press

Na mañá deste xoves, a comisión iniciouse cunha petición do Grupo Popular para que o vigués Abel Losada mediase ante Carmela Silva co fin de que compareza no Parlamento.

Así, Losada informou de que --despois de falar con Carmela Silva-- a presidenta da Deputación trasladoulle esta proposta. "E espera a chamada do presidente (da Xunta)", dixo.

De tal forma, Carmela Silva avoga por levar a cabo ese debate con Feijóo nun ámbito a determinar, xa sexa de forma pública ou privada, segundo fontes consultadas por Europa Press.

Por outra banda, despois de que este xoves o presidente da Deputación de Lugo, Darío Campos, comunicase que tampouco acudirá á súa comparecencia do venres, a deputada do PPdeG Paula Prado emprazou, así mesmo, a Losada a sinalar outra data que lle "veña mellor" ao lucense para que acuda á Cámara.

SEN CAMBIO DE DATA

Para iso, Prado pide unha reunión da mesa da comisión para chegar a acordo sobre a data que "encaixe mellor" para que Campos poida dar conta dos orzamentos.

En resposta, Abel Losada dixo que, á espera da reunión da mesa da comisión, a súa posición é a de "non ofrecer unha data alternativa", xa que existen "antecedentes" relativos a "temas de axenda que non se tiveron en conta" para cambiar a data de comparecencias, "como no caso das caixas".