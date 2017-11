Junqueras e sete consellers cataláns, a prisión

A Fiscalía pedía prisión incondicional para eles e a xuíza Carmen Lamela aprobouna no seu auto. Oito consellers do Govern da Generalitat e o vicepresidente destituído Oriol Junqueras atópanse dende hoxe no cárcere por presuntos delitos de rebelión, sedición e malversación de caudais públicos (só un, Santi Vila, pode eludir a prisión baixo fianza). Mentres, o presidente cesado Carles Puigdemont, citado a declarar este xoves, seguía en Bruxelas, onde foi fotografado nunha cafetaría desta cidade, na que mantén o seu pulso ao Estado español, buscando protección xurídica en Bélxica.

Comparecencia do vicepresidente catalán Oriol Junqueras, o portavoz Jordi Turull e o conselleiro de Asuntos Exteriores, Relacións Institucionais e Transparencia Raül Romeva, na xornada do referendo de independencia de Cataluña o 1 de outubro de 2017 | Fonte: Miguel Núñez.

A xuíza impón prisión incondicional a todos, agás para Santi Vila, conseller de Empresa que dimitiu na véspera da declaración de independencia de Cataluña, proclamda o 27 de outubro pasado no Parlament. Vila foi o único que entrou só na Audiencia Nacional. Foi tamén o único dos citados que respondeu as preguntas da xuíza e da Fiscalía. Para el pediu prisión eludible con fianza de 50.000 euros. Até que non a pague estará tamén en prisión, pero provisional.

Os encarcerados son Jordi Turull (Presidencia), Josep Rull (Territorio), Meritxell Borrás (Gobernación), Joaquim Forn (Interior), Oriol Junqueras (Vicepresidencia), Raül Romeva (Asuntos Internacionais), Carles Mundó (Xustiza) e Dolors Bassa (Traballo). Todos eles responderon tan só as preguntas dos seus avogados. Para todos eles a xuíza impón prisión incondicional porque considera que pode haber reiteración no delito e destrución de probas.

Os que non se presentaron na Audiencia Nacional son o presidente da Generalitat, Carles Puigdemont, e catro do seu equipo de goberno: Lluís Puig (Cultura), Antoni Comín (Saúde), Meritxell Serret (Gandeiría, Pesca e Alimentación) e Clara Ponsatí (Educación). Todos eles permanecen en Bruxelas dende o pasado luns.

Paralelamente, no Tribunal Supremo suspendíanse até o próximo xoves as declaracións da presidenta da Mesa do Parlament, Carme Forcadell, e do resto desta: Lluís Corominas, Anna Simó, Ramona Barrufet, Lluís Guinó e Joan Josep Nuet. O motivo foi darlles máis tempo para preparar as súas defensas. Con todo, permanecerán baixo vixilancia policial até que declaren.

Todos eles son citados polo Supremo separadamente do resto, que tivo acudir á Audiencia Nacional, por manter a condición de aforados, xa que son membros da Deputación Permanente da Cámara catalá. A Fiscalía acúsaos por presuntos delitos de rebelión, sedición e malversación por ter tramitado as votacións no Parlament de diversas resolucións relacionadas co proceso independentista, entre elas, la declaración de independencia da República Catalá, o pasado 27 de outubro.

Arestora, oito dos 14 membros do destituído Govern de Catalunya están en prisión. As consecuencias destes arrestos son, para os analistas, imprevisibles de cara ás eleccións convocadas polo Goberno central en Cataluña para o próximo 21 de decembro.