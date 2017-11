(AM)Dous dos presidentes de deputación do PSOE non acudirán ao Parlamento a explicar os seus orzamentos

Dous dos presidentes de deputación do PSOE, a pontevedresa Carmela Silva e o lucense Darío Campos, decidiron non acudir ao Parlamento de Galicia a presentar os orzamentos das institucións que lideran para o ano próximo.

Dario Campos, este xoves en Lugo | Fonte: Europa Press

Así, a Cámara non coñecerá de primeira man o detalle das contas das deputacións de Pontevedra e de Lugo, unha cita prevista para o venres no marco da Comisión de Economía; e á que si acudirán, en cambio, o responsable da administración provincial da Coruña, o tamén socialista Valentín González Formoso, e o seu homólogo en Ourense, o popular Manuel Baltar.

Se o pasado martes foi a viguesa a que anunciou que non asistiría, aludindo tanto ao respecto á autonomía local como alegando que o ano pasado viuse "sometida a ataques políticos por parte do PP que nada tiñan que ver con contido dos orzamentos"; este xoves foi o tamén rexedor da Pontenova quen confirmou o mesmo paso.

Os argumentos que esgrimiu ante os xornalistas descansan "na nula colaboración económica" da Xunta coa provincia de Lugo, á que "discrimina"; e "na falta de transparencia e obxectividade" por parte do Goberno galego á hora de repartir os fondos entre os concellos lucenses, materializada na repartición "pola porta de atrás" de 13 millóns de euros para municipios "gobernados polo PP".

Por todo iso, e após puntualizar que estas comparecencias son "voluntarias", Darío Campos deixou claro que non acudirá para, con este xesto, pór de manifesto a falta de implicación do Executivo autonómico coa súa provincia.

"NON É RECÍPROCA"

"Levamos dous anos comparecendo, sempre buscando a transparencia e a colaboración institucional, e non é recíproca", queixouse o socialista, e reclamou maior atención a unha provincia "envellecida, cun grave problema demográfico e cunha gran dispersión xeográfica".

Neste sentido, após requirir que a Xunta "se implique en proxectos que impulsen infraestruturas e benestar na provincia", criticou a "nula" colaboración que prestou para a apertura de residencias de maiores con dificultades de permisos.

E, despois de lamentar a súa "falta de resposta" á equiparación salarial que pretende a Deputación de Lugo cos bombeiros dos parques comarcais, botou en falta un nivel de atención similar á que recibe a institución provincial ourensá.

A modo de exemplo, sinalou que o financiamento que o Goberno galego achega aos bombeiros de Ourense "é maior" que a que recibe Lugo, algo que se repite no relativo aos fondos que se destinan ao servizo de axuda no fogar.

Do mesmo xeito, Darío Campos reprobou que a Xunta asinou un convenio coa Deputación de Ourense para pór en marcha infraestruturas deportivas por un millón de euros, aínda que coa provincia lucense "non fai nada"

"INFRAESTRUTURAS E BENESTAR"

Dito isto, o socialista avanzou que as contas provinciais para 2018 "van seguir a liña de todos estes anos" e, así, centraranse "no impulso das infraestruturas e no benestar".

De todo iso terán "total información" tanto a Xunta como o Goberno, concluíu, pois os orzamentos "son públicos" e "enviaranse" a ambas as administracións.

SEN PRECEDENTES NUNHA DÉCADA

Que os presidentes provinciais detallen as súas contas na Cámara galega non é unha actuación obrigatoria por lei, aínda que se levou a cabo de forma ininterrompida desde fai máis dunha década.

De feito, hai que remontarse aos inicios do Goberno bipartito para atopar un precedente: en 2005, os presidentes populares de Lugo, Ourense e Pontevedra opuxéronse a comparecer na sede do Lexislativo autonómico.

FORMOSO E BALTAR ACODEN

Pola súa banda, fontes da contorna do presidente da Deputación da Coruña confirmaron a Europa Press que si acudirá á Cámara, do mesmo xeito que fixo os exercicios anteriores.

En paralelo, Manuel Baltar utilizou as redes sociais para erixir ao seu en "goberno cooperador" e sinalar que comparecerá para "falar dos primeiros orzamentos de 2018 aprobados en España".