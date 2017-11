Feijóo: “O problema non é asar uns chourizos. Hai máis información e trátase de algo máis”

Que pasa arredor da única persoa que está en prisión pola vaga de lume de outubro?. Este mércores fixéronse dúas semanas da súa entrada en prisión incondicional pero, ata o momento, fiscalía e xulgado seguen investigando e recollendo datos sobre o lume que o meteu na cadea. E, sobre esta cuestión, o presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, deu a entender que “hai algo máis” e que Miguel A. M. N. non está en prisión por “asar uns chourizos”.

Investigan as tramas incendiarias

Ata o momento, tanto a familia, como os amigos do acusado teñen declarado que esta persoa, que é un activista medioambiental, está en prisión por un lume que “lle escapou” mentres que asaba uns chourizos e que calcinou menos dunha hectárea en terreo da súa propiedade. "Está sendo tratado coma un terrorista", denuncian. “Se o problema fora só de asar uns chourizos”, reflexionou Feijóo este xoves na rolda de prensa posterior ao Consello da Xunta. “Dame a impresión de que esa información é incompleta”, dixo. “Trátase de algo máis”, insistiu sen querer dar máis datos ao respecto.

Tamén a Fiscalía de Galicia apuntaba este martes que a prisión provisional de incendiarios "é en ocasións máis propicia" para "solicitar testemuños a propósito de que o imputado non está en liberdade", e que "ocorrido o feito, a sensibilidade cidadá é máis acentuada".

Por que un si e dous non?

Ademais de Miguel A.M.N. outras dúas persoas son investigadas pola súa presunta relación coa onda de incendios. Esas outras dúas persoas serían responsables de menos de catro hectáreas das máis de 35.000 que arderon. Un por un lume que calcinou no concello de Brión dúas hectáreas e outra, unha muller de 73 anos, detida como presunta autora de dous lumes no lugar de Rubial, na parroquia de Petelos (concello de Mos), que calcinaron menos de dúas hectáreas.

O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo

Por iso, os amigos de Miguel critican que dos tres detidos, só ún estea en prisión e pregúntanse polas razóns que argumenta a Fiscalía para manter a uns na cadea e a outros non, se todos están acusados do mesmo delito.

Sobre a muller detida e posta en liberdade, Feijóo recoñeceu que “tiña problemas de convivencia na casa” --ten que atender a un home e a un fillo impedidos--, “e por iso o xuíz deixouna en liberdade con cargos á espera do xuízo”. “Eu non son xuíz e non lle podo contestar a iso”, dixo ao ser preguntado por GC se comparte o criterio de que dos tres investigados, só un estea en prisión.

Crítica aos “incendiarios amigos”

Con todo, o presidente da Xunta tamén foi moi crítico “cos que están a favor dun incendiario e non doutros”. “Hai que chamar a atención sobre determinados posicionamentos políticos”, dixo en relación aos apoios que o detido tivo do movemento ecoloxisto e de formacións políticas de esquerdas. “Resulta que sé é amigo pois non pode estar na cadea”, incidiu.

“Nós non temos amigos. Ou son ou non son incediarios”, dixo ao tempo que insistiu en que ese tipo de delitos –aínda que se trate de queimas accidentais-- “non pode quedar en reprimendas”.