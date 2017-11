O PP tamén fala da súa corrupción: “Hai que rematar con esas prácticas”

Semanas coa crise de Cataluña teñen ocultado un dos sumarios máis mediaticos dos últimos tempos; o da trama Gürtel de financiamento irregular do Partido Popular e que senta no banco dos acusados a ex altos cargos deste partido. E, sobre esta cuestión, referiuse o presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, tras ser preguntado por Galicia Confidencial na rolda de prensa posterior ao Consello da Xunta.

Pablo Crespo e Correa no xuízo da Gürtel | Fonte: ep

“Está dacordo co que dixo o avogado do Estado de que hai que ter unha sentenza exemplar no caso da Gürtel?”, preguntouselle. A súa resposta foi ben elocuente: “É moi indicativo que quen teña dito iso sexa o avogado do Estado que representan a postura do Goberno e que é a mesma que tamén apoia o partido que apoia a ese goberno”, dixo en alusión ao PP, que é o principal investigado nesta trama.

“Con estas medidas e actutudes queremos pasar páxina do presunto financiamento irregular dos partidos e iso ten que comezar co partido que está no goberno”, indicou. “Por iso estou a favor de medidas contundentes”, engadiu. Con todo, Feijóo criticou a outros partidos, en especial a Ciudadanos, Podemos ou o PSOE por tentar investigar esta cuestión no Congreso, pero non no Senado, onde a maioría absoluta está en mans do Partido Popular.