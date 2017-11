Os portavoces do grupo provincial do Partido Popular, Elena Muñoz e Ángel Moldes, cualificaron de "estafa" as axudas habilitadas pola Deputación de Pontevedra con motivo dos incendios forestais.

O PP cualifica de 'estafa' as axudas da Deputación de Pontevedra | Fonte: Europa Press

O Goberno provincial, que preside a socialista Carmela Silva, puxo a disposición dos municipios máis de 90 millóns en axudas distribuídas en dúas liñas de apoio, unha destinada a medidas de cooperación municipal e prevención e outra consistente nun cambio de modelo na política forestal.

Para Ángel Moldes, estas medidas supoñen unha "falta de respecto" aos veciños e alcaldes afectados pola vaga de incendios porque "o único que fan é meterlles en graves problemas", xa que "non se destina un novo investimento" senón que se aproveita un mecanismo que xa estaba contemplado nas bases para redirixir as axudas do 'Plan Concellos'.

A popular Elena Muñoz dixo estar "decepcionada" porque "o que se puxo encima da mesa foi unha estafa". Ao seu xuízo, as axudas da Deputación funcionan como unha "operación de maquillaxe" posto que non achegan "nin un só euro", algo que considera "impropio dun goberno responsable". "É unha broma de moi mal gusto", continuou, antes de destacar que "teñen que dar respostas, falar claro e rectificar".

Neste sentido, Ángel Moldes instou á Deputación de Pontevedra a que actúe no marco das súas propias competencias e mellore o equipamento do consorcio de bombeiros e insistiu en reclamar que este goberno asuma os gastos do Grupo de Emerxencias Supramunicipal (GES) nos concellos con menos de 20.000 habitantes.

RÉPLICA

Pola súa banda, a Deputación de Pontevedra, en boca de Carmela Silva, emitiu un comunicado no que pide "unha vez máis" ao PP "que teña maior nivel político e deixe de seguir a estratexia de confrontación que dita Alfonso Rueda".

Lamenta, así, que os populares "non celebren os enormes recursos que a institución dedicará a combater e previr os incendios". Cre que o PP fai "como que non se decata". "Que de onde saen os 90 millóns de euros? Explicámosllo tantas veces como desexen: dos orzamentos da Deputación de 2017, 2018 e 2019", asevera.