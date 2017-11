O Consello de Contas terá listo o próximo mes o seu código ético institucional, que "pode marcar un referente para o resto de administracións, tanto locais como de todo tipo", na prevención da corrupción.

José Antonio Redondo | Fonte: Europa Press

Así o anunciou este xoves o presidente do Consello de Contas, José Antonio Redondo, en comisión parlamentaria, onde presentou os orzamentos de Contas para 2018, que crecen un 1,86% até case 7,1 millóns -un 78,5% corresponde a gastos de persoal--.

Así mesmo, o presidente de Contas informou de que a opción de que o organismo poida recibir denuncias para investigalas "está a funcionar ben", e chegan "de todo tipo".

Unha cuestión a das denuncias que "está a servir para programar actuacións", "fundamentalmente centradas en concellos", e que se incorporarán a plans de traballo que van desenvolver no futuro.

"UNHA INCONGRUENCIA PEDIR POR PEDIR" MÁIS PERSOAL

Durante o debate, a oposición volveu a mostrar as súas dúbidas de que o orzamento de Contas para o ano que vén sexa suficiente para afrontar as súas actuacións, e máis após o incremento de actividade na loita contra a corrupción.

En resposta, Redondo afirmou que "sería unha incongruencia pedir por pedir" máis persoal ata que se acometa unha reordenación e avalíese se é necesario ou non.

Nesta liña, remarca que este ano leva a cabo unha modificación da relación de postos de traballo (RPT) que inclúe catro novas prazas -entre as que hai auditores-- "vinculadas ás necesidades máis perentorias, fundamentalmente no ámbito de prevención de corrupción".

Contas ultima as bases de concursos específicos, polo que, asegura, unha vez termínese coa reordenación solicitará "máis persoal" de ser preciso, pero pide un "voto de confianza" e esperar a que se poida presentar o informe relacionado coa comisión económica.

CES LEMBRA A XUNTA QUE DEBE REMITIR ANTEPROXECTOS

Nesta xornada de xoves tamén compareceu a presidenta do Consello Económico e Social (CES), Corina Porro, para informar de que as contas desta entidade ascenden nun 12,5% até uns 922.000 euros. Gran parte dese incremento débese a unha nova praza do gabinete técnico, pois as dous existentes non eran "suficientes".

"A esta comisión acudín sempre chorando, queixándome duns orzamentos pequenos", apunta Porro, pero valora que "por primeira vez" está "de acordo" coas cifras, após "anos complicados".

O CES está "a piques de terminar" o seu informe sobre a iniciativa de alianza industrial en Galicia para entregar "unha serie de propostas consensuadas". Entre futuros traballos, realizará tamén un relativo ao impacto do 'brexit' na Comunidade.

Pola súa banda, a oposición criticou que o PP busque eludir informes como os que elabora o CES na tramitación da futura lei de implantación empresarial.

Aquí, Porro resaltou que a función do Consello Económico e Social, como órgano consultivo da Xunta, é ditaminar os anteproxectos de lei "que chegan ao CES por iniciativa do Goberno galego". Por iso, outras iniciativas lexislativas "á marxe da gobernamental", aclara, "non poden ser ditaminada polo CES", como ocorre no suposto de proposicións de lei.

Ademais, explica que en xullo o PPdeG fixo unha comunicación ao CES para que remitise o texto do proxecto de lei ás entidades que compoñen o organismo para que se manifestasen, "pero non podía ser a través do CES" a elaboración dese ditame.

Con todo, Corina Porro explicou que o CES, en "distintas ocasións", cando observa que un anteproxecto de lei ten contido económico ou social diríxese ao Goberno galego para "lembrar" a pertinencia de emisión de informes deste organismo.

"Hai 10 días volvémonos a dirixir ao Goberno para que se teña en conta que teñen que dirixirse ao CES os anteproxectos de lei que teñan un carácter económico e social", apunta.

Finalmente, explicou que o CES fai "seguimento" de que se cumpran as súas propostas dos ditames, e cifra en "o 80%" as recomendacións que "se teñen en conta".