O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, criticou que a presidenta da Deputación de Pontevedra, Carmela Silva, e o seu homólogo en Lugo, Darío Campos, ambos os socialistas, anunciasen que non acudirán ao Parlamento a presentar os orzamentos das súas respectivas institucións para o próximo ano 2018.

O Titular Do Goberno Galego, Alberto Núñez Feijóo, Comparecerá En Rolda De Prens | Fonte: Europa Press

"Se hai presidentes provinciais que queren ocultar as súas contas, paréceme unha falta de respecto ao Parlamento e aos cidadáns", sentenciou o líder do PP galego, quen lembrou que, desde hai máis de 10 anos, ningún representante destas institucións faltaran a esta cita.

E é que, desde 2007 (para os orzamentos de 2008), os presidentes do catro deputacións provinciais compareceron na Comisión de Orzamentos da Cámara autonómica ininterrompidamente, aínda que non sempre fora así.

Feijóo non obviou este feito e recoñeceu que, cando, no seu día, se ausentaron responsables políticos provinciais ligados ao PP, tamén foi "un erro".

"Pero, a partir de aí, volveron todos con normalidade", sinalou, antes de lembrar que todos os partidos están representados no Parlamento autonómico, polo que este 'plantón' e a "opacidade" que leva supón "unha falta de respecto" non só para a Cámara, senón para os cidadáns.

"NON SE SE É A NOVA POLÍTICA DO PSDEG"

"Non sei se esta é a nova política do PSdeG, a de ningunear ao Parlamento", concluíu Feijóo, poucos días despois de que Gonzalo Caballero tomase as rendas da formación socialista.

Finalmente, o xefe do Executivo tamén se mostrou interesado en saber que opina "o BNG, que é o socio do PSOE" en ditas institucións provinciais", de que ambos os presidentes non acudan a presentar as contas ao Pazo do Hórreo.