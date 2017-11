“Vergoña” de democracia española, principal reacción en Galicia ao auto de prisión para o Govern catalán

En Marea, BNG, Causa Galiza, FPG, Cerna... Ana Miranda, Ana Pontón, Xoán Bascuas, Martiño Noriega, Rubén Cela, Antón Sánchez, Luis Bará ou o ex-vicepresidente da Xunta Anxo Quintana son só algunhas das primeiras voces políticas en Galicia que expresaron publicamente o seu rexeitamento á decisión da xuíza Carmen Lamela de enviar a prisión provisional incondicional a oito membros do Govern catalán destituídos polo Goberno central e un noveno, Santi Vila, que dimitira do seu cargo como con conseller na véspera da declaración de independencia de Cataluña no Parlament.

Comparecencia do vicepresidente catalán Oriol Junqueras, o portavoz Jordi Turull e o conselleiro de Asuntos Exteriores, Relacións Institucionais e Transparencia Raül Romeva, na xornada do referendo de independencia de Cataluña o 1 de outubro de 2017 | Fonte: Miguel

"Vergoña", "represión", "autoritarismo" ou "ditadura" son algunhas das palabras máis repetidas entre os críticos con esta decisión xudicial, xunto con chamamentos á mobilización para conseguir a liberación destes presos.

A represión do Goberno é unha grave vulneración da democracia e dos dereitos sociais. O autoritarismo nunca é a resposta. #LlibertatPresosPolitics 🙌🏾 — EnMarea (@En_Marea) 02 novembro 2017

Recibiron o voto democrático para facer referéndum e proclamar independencia. Cumplen ca sua palabra e van a carcel. España acabouse. — Anxo Quintana (@anxo_quintana) 02 novembro 2017

Ao inicio bastaba con meter no caldeiro a Mas.

Despois a Puigdemont.

Tamén a Junqueras.

A Forcadell.

...

Ánimo, só fican 2200000 cataláns. — Xoán Bascuas (@Xoan_Bascuas) 02 novembro 2017

Vergoña.Ditadura.Participemos en todas as convocatorias que defendan democracia vs fascismo.#solidariedadehttps://t.co/5BjAfhHQJc — Antón Sánchez García (@AntonSanchezG) 02 novembro 2017

Ninguén debería estar na cadea polas súas ideas. Cando acontece,na práctica, ilegalizanse. Porén, q intente encadear ideas, sempre fracasará — Rubén Cela (@rubencela) 02 novembro 2017

A indiferencia é comprice necesaria para esta involución democrática. Para un demócrata a equidistancia é imposíbel. Hoxe son eles.Mañá nós. pic.twitter.com/O0EnUMtu8g — Rubén Cela (@rubencela) 02 novembro 2017

Lamentavelmente nom é sorprendente. É triste, indignante. Carcel para um governo. A prissom os adversários políticos. Vergonha democrática — Antón Gómez-Reino (@tone_corunha) 02 novembro 2017

#UltimaHora dictan prisión para @junqueras e o goberno lexitima catalán. E aínda hai quen crítica e mofa que @KRLS se fora a Bruxelas. — Brais Fidalgo (@BraisRibeiro) 02 novembro 2017

Non se trata xa de defender a República. Non se trata xa de defender a Independencia. É tempo de defender a Democracia. — Luis Bará Torres (@LuisBaraGz) 02 novembro 2017

Somos o Estado da arte da Piromancia.#WinterIsComing #Vergoña — Martiño Noriega (@martinhonoriega) 02 novembro 2017

A represión no soluciona problemas políticos, agrávaos. Intolerable resposta autoritaria do Goberno. Esiximos #LlibertatPresosPolítics! pic.twitter.com/DuTlcYR0La — Yolanda Díaz (@Yolanda_Diaz_) 02 novembro 2017

Solidariedade co Govern. Van a cárcere x defender ideas e poñer urnas para que a xente vote. Ningún democráta pode aplaudir este grave feito — Ana Pontón (@anaponton) 02 novembro 2017

Traballei con Junqueras e Romeva no Parlamento Europeo.Son políticos tan honestos,brillantes e loitadores que non chegan as palabras. Raiba — Ana Miranda (@anamirandapaz) 02 novembro 2017

La nostra solidaritat amb @junqueras e tots els consellers i conselleras empresonats por la Audiència Nacional espanyola. NOM PASSARÁM. pic.twitter.com/6Oe25vLpvk — Causa Galiza (@CausaGaliza) 02 novembro 2017