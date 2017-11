O presidente da Xunta agradeceu que, por fin, o PSdeG teña xa un "interlocutor válido" co que poder falar, logo de que esta fin de semana fora aclamado Gonzalo Caballero como novo secretario xeral desta formación. Ademais, destacou do novo líder socialista que defende a "unidade de España".

Gonzalo Caballero, Touriño e Laxe no congreso do PSdeG

"Ter interlocutores válidos e falar é bo. Durante anos houbo unha gran provisionalidade neste partido", dixo Alberto Núñez Feijóo logo da rolda de prensa posterior ao Consello da Xunta. Así, suliñou que agarda que, co cambio de liderato no PSdeG "se poidan chegar a máis acordos". "Agardo que teña personalidade propia porque xa me sorprende que a primeira decisión que se tome é que os presidentes das deputacións non acudan á Cámara", engadíu.

Feijóo tamén aludiu ás declaracións que Caballero fixo nunha entrevista en EP na que apuntaba que cre que o Estado español está composto por "tres nacións culturais"; a galega, a vasca e a catalá. "Tamén dixo que está pola unidade de España e que non está cos nacionalistas e cos independentistas", suliñou o presidente galego. Con todo, lembrou que o que dixo tamén "está en consonancia" co dito polo líder do PSOE, Pedro Sánchez, que fala de "tres nacións" no Estado.