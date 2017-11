En Marea: “É inaudito que un Estado europeo moderno teña presos políticos pola defensa do dereito a decidir”

En Marea foi a primeira forza política galega en emitir un comunicado oficial en reacción á detención de boa parte do Govern catalán hoxe, tras o auto ditado pola xuíza Carmen Lamela polo que oito persoas entran en prisión provisional incondicional. "Consideramos totalmente reprobables as accións levadas a cabo contra o Govern da Generalitat, pois representan un novo atentado á democracia", expresan dende esta formación política.

Concentración ante o Palau da Generalitat de Cataluña en Barcelona o 30 de outubro de 2017, tras a declaración de independencia da República Catalá | Fonte: Miguel Núñez.

Para este partido, "unha democracia madura debe dar solucións políticas aos problemas políticos e non insistir en xudicializalos". Ademais, entende que "o feito de mandar a prisión a estes cargos públicos non fai máis que enquistar o conflito que se está a dar en Cataluña".

En Marea sinala directamente o goberno do Partido Popular, que "mostra de novo o seu afán autoritario, totalitario e irresponsable", din.

"Do mesmo xeito que a aplicación do 155 non contribuíu en absoluto a mellorar o tensionamento, ditas detencións van no mesmo camiño de agravar a fenda", engaden dende En Marea, que considera "inaudito que un Estado europeo moderno, en pleno século XXI, teña presos políticos pola defensa do dereito a decidir".

Do mesmo xeito, considera que "é de extraordinaria gravidade que a Fiscalía xeral do Estado solicite o encarceramento dun goberno elixido democráticamente polo conxunto da cidadanía".

"A represión non solventa os problemas políticos, só os agrava. Por iso dende En Marea solicitamos a posta en liberdade inmediata de todos os cargos do Govern e dos presidentes da ANC, Jordi Sánchez e de Ómnium Cultural, Jordi Cuxart", conclúen.