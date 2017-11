O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, manifestou este xoves o seu desexo de que a "confirmación" do liderado de Gonzalo Caballero á fronte do PSdeG supoña a existencia de "un interlocutor válido" e facilite "falar".

Ou Titular Do Goberno Galego, Alberto Núñez Feijóo, Comparecerá En Rolda De Pren | Fonte: Europa Press

"Polo menos poder falar, cousa distinta é acordar, pero falar é bo", defendeu, na rolda de prensa posterior ao Consello da Xunta, na que recoñeceu que, "durante os últimos anos", a "enorme provisionalidade na cúpula" do PSdeG "prexudicou calquera posibilidade de diálogo".

"Se agora hai unha confirmación do liderado podería ser máis fácil alcanzar determinados acordos", reflexionou, antes de manifestar o seu desexo de que o PSdeG "teña personalidade propia e saiba o que ten que facer".

De feito, afirmou que lle parece "sorprendente" e tamén lle "entristece" que, "entre as primeiras decisións" da nova etapa socialista, estea a de que dous presidentes de Deputacións provinciais --Carmela Silva (Pontevedra) e Darío Campos (Lugo)-- non acudan a presentar as súas contas para 2018 ao Parlamento.

"TIPIFICACIÓN" DE GALICIA

Por outra banda, rexeitou polemizar sobre a "tipificación" de Galicia, despois de que Caballero afirmase, nunha entrevista con Europa Press, que "se o consenso constitucional avanza cara a un modelo de Estado plurinacional no cal existan nacións culturais, Galicia terá que estar no pelotón de saída xunto a Cataluña e País Vasco".

Con todo, o recentemente proclamado secretario xeral do PSdeG matizou que eses eventuais cambios "terminolóxicos", se serven para "solucionar o problema catalán", non terían que reflectir máis nada que "un compoñente cultural", pois a soberanía debe seguir sendo "compartida" para o conxunto de España.

"Sobre a tipificación de Galicia, criterios hai moitos, conversacións hai moitas, pero polo que eu vin a unidade de España o secretario xeral do PSdeG mantena; di, ademais, que non é nacionalista e que non é independentista e, en consecuencia, estaremos atentos ás distintas opcións do PSdeG", esgrimiu.

En todo caso, engadiu que "se o que pretende é importar as propostas de Pedro Sánchez, non hai ningunha novidade". "Sánchez xa dixo que en España había como mínimo tres nacións. Cando saibamos o máximo pronunciarémonos. Sobre cuestións parciais, non creo que sexa o máis adecuado unha pronuncia global", resolveu.