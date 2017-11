O Real Club Náutico de Sanxenxo asegura que denunciou os feitos en 2011 e que "continuará colaborando coa xustiza co desexo de que se esclarezan canto antes", unha vez coñecidas as dilixencias abertas contra un directivo por pór cámaras nun vestiario.

A través dun comunicado, a entidade destaca, ademais, que "a data de hoxe --por este xoves--, ningún membro da Xunta Directiva está detido".

Expón que tivo coñecemento "en decembro de 2011 da aparición dun teléfono móbil nos vestiarios do pañol do club" e resalta que "inmediatamente a través do coordinador da escola de vela e do xerente presentouse a oportuna denuncia á Garda Civil, á que ademais lle foi entregado devandito terminal para que se investigase a súa procedencia".

Ademais, segundo indica, "a petición da Garda Civil, entregóuselle toda a información que foi requirida para axudar ao esclarecemento dos feitos". "A data de hoxe non se nos informou de que se puido indentificar ao propietario do devandito teléfono", sinala.

A nota do Club Náutico explica que este último verán a entidade "recibiu de forma anónima un DVD con gravacións da mesma época na que sucederon os feitos anteriormente citados (decembro 2011) xunto cunha nota ameazante, e inmediatamente o RCNS entregou este material á Garda Civil de Sanxenxo e presentou unha nova denuncia para que se investigasen os feitos".

"A data de hoxe o RCNS non ten constancia de que aparecese algunha cámara nin ningún outro medio de gravación nas instalacións do RCNS desde o localizado no ano 2011", agrega.

Por último, engade que, "igualmente, desde o pasado verán o RCNS non tivo ningunha noticia da Garda Civil nin do xulgado por estes feitos".

"O RCNS non tivo coñecemento de que a investigación avanzase policial nin xudicialmente. Tan só cónstalle as declaracións realizadas este verán no momento da denuncia", conclúe, antes de incidir en que "como denunciante dos feitos, tanto en 2011 como o pasado verán, continuará colaborando coa xustiza co desexo de que os feitos se esclarezan canto antes".