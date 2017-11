O comité de Navantia Ferrol pide o pago das asimilacións e que se regule a contratación das auxiliares

O presente do comité de empresa de Navantia Ferrol, Javier Galán (CC.OO.), trasladou ao presidente da compañía naval publica, Esteban García Vilasánchez, que para normalizar as relacións laborais entre a dirección e a parte social é necesario "o pago das asimilacións".

Trátase duns ascensos de maneira automática que se producen nos operarios da antiga Bazán cada oito anos, e que se deixaron de abonar após a aprobación dun novo convenio colectivo, o cuarto, e que posteriormente foi invalidado por unha sentenza firme da sala do social do Tribunal Supremo (TS).

Dita petición realizouna o representante sindical no encontro mantido entre ambas as partes na mañá do pasado martes, e foi trasladada ao conxunto dos traballadores do estaleiro ferrolán mediante un comunicado ao que tivo acceso Europa Press.

Nesta reunión de traballo o novo responsable de recursos humanos da empresa naval, Fernando Ramírez, ha traslado aos traballadores que se lles abonarán integramente o tres días de traballo nos que non puideron acceder ao interior do recinto industrial como consecuencia da folga das compañías auxiliares, e devandito "abono será efectivo coincidindo coa regulación da nómina o día 10 de novembro".

INDUSTRIA AUXILIAR

En canto á industria auxiliar, Galán trasladou a García Vilasánchez a súa "preocupación" pola situación "socio-laboral" das compañías, incidindo na necesidade de "regular o sistema de contratación", coa posibilidade mesmo de que estes operarios "sexan contratados de maneira directa por Navantia".

Ademais, acusou á dirección da empresa de "porse de perfil" durante o conflito que se prolongou durante boa parte do mes de outubro.

Por último, o comunicado trasladado aos traballadores incide en que tanto o presidente como o responsable de recursos humanos pediron aos representantes dos traballadores "a súa colaboración" para poder pór en marcha o Plan Industrial 2018-2022, situando "o diálogo como unha ferramenta esencial para chegar a acordos" ante unha empresa como Navantia que "está a atravesar unha situación crítica", segundo os seus directivos.

Incide tamén en que a Sociedade Estatal de Participacións Industriais (SEPI), á que pertence esta compañía, "abonará a totalidade do que se lles debe aos traballadores para a normalización das relacións laborais", en alusión ás asimilacións.