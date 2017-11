A portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, manifestou este xoves a "vergoña" que lle produce "un estado que confunde xustiza con vinganza", en relación á prisión para exconsejeros cataláns.

"Chámanlle democracia pero non o é", denunciou Pontón a través da súa conta persoal en Twitter, nunha mensaxe que terminou cos hashtag #LlibertatPresosPolítics e #LlibertatGovern.

Pola súa banda, a conta oficial do Bloque mostra o seu apoio ás marchas convocadas este venres en varias localidades galegas "pola democracia e a liberdade" pola Plataforma Galiza con Catalunya.

As mobilizacións produciranse ás 20,00 horas na praza do Toural (Santiago), fronte á Subdelegación do Goberno (A Coruña, Ourense e Lugo), na praza Amada García (Ferrol), na Peregrina (Pontevedra) e o farol de Urzáiz (Vigo).