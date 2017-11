A crise catalá divide a clase política galega: das decisións xudiciais “independentes” ao “neofranquismo” de Rajoy

A decisión da xuíza da Audiencia Nacional, Carmen Lamela, de enviar a prisión provisional incondicional a oito membros do Govern catalán destituídos polo Goberno central dividiu tamén á clase política galega.

Concentración ante o Palau da Generalitat de Cataluña en Barcelona o 30 de outubro de 2017, tras a declaración de independencia da República Catalá | Fonte: Miguel Núñez.

O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, defendeu que os políticos teñen "que acatar esa decisión e seguir traballando". Ao ser preguntado por esta decisión, indicou que "a mellor valoración que pode facer un responsable político é referirse ao auto da xuíza e acatar".

Así, aínda que recoñeceu "a transcendencia política" da medida adoptada, recalcou que "as decisións xudiciais son independentes". "Os políticos o que temos que facer é acatar esa decisión e seguir traballando", dixo.

En Marea

"Consideramos totalmente reprobables as accións levadas a cabo contra o Govern da Generalitat, pois representan un novo atentado á democracia", expresan dende En Marea que sinala directamente o goberno do Partido Popular, que "mostra de novo o seu afán autoritario, totalitario e irresponsable".

"Do mesmo xeito que a aplicación do 155 non contribuíu en absoluto a mellorar o tensionamento, ditas detencións van no mesmo camiño de agravar a fenda", engaden dende esta formación, que considera "inaudito que un Estado europeo moderno, en pleno século XXI, teña presos políticos pola defensa do dereito a decidir".

BNG

Pola súa banda, desde o BNG indican que esta decisión xudicial "marca un auténtico punto de inflexión na deriva represiva e autoritaria do Estado español". "Sen separación de poderes e sen independencia xudicial non hai democracia merecente de tal nome", apunta a Executiva desta formación nun comunicado.

Así, considera que o envío a prisión de parte do Govern "abre a crise democrática máis grave dos últimos 40 anos e instala o Estado español nun comportamento neofranquista". "Calquera persoa demócrata, sexa ou non nacionalista, opine o que opine do proceso soberanista catalán, ten hoxe motivos relevantes para estar fondamente preocupada pola involución democrática que vivimos", destaca.

"O camiño de represión comezado nestas semanas aplícase hoxe contra o independentismo catalán, mais é unha porta aberta que ameaza desde agora a calquera persoa, colectivo ou proposta política e social transformadora ou incómoda para o poder", engade o suliñar que a monarquía, o Ibex 35, os medios do Ibex 35, o Goberno do Partido Popular e os partidos sistémicos, con especial mención para o apoio expreso do PSOE, "están comandando unha actuación represiva contra as e os representantes da vontade popular maioritaria do pobo catalán".

PSdG

Mentres, desde o PSdeG evitaron emitir ningunha opinión sobre o acontecido a pesar de que o rexedor de Tarrassa, do PSC, decidiu demitir e rachar co seu carné socialista. Ningún dos seus principais dirixentes emitiu ningún comentario ao respecto, nin públicamente, nin nas súas redes sociais. Tampouco o PSOE, nin o seu secretario xeral, Pedro Sánchez, falaron polo momento desta decisión.

Outros dirixentes

O acontecido este xoves en Madrid tamén foi duramente criticado por outros ex líderes políticos. Así, o ex vicepresidente da Xunta, Anxo Quintana, sinalou que "recibiron o voto democrático para facer referéndum e proclamar independencia. Cumplen ca sua palabra e van a carcel. España acabouse". Pola súa banda, o ex líder de CxG, Xoán Báscuas indicou na súa conta de twitter que "ao inicio bastaba con meter no caldeiro a Mas. Despois a Puigdemont. Tamén a Junqueras. A Forcadell... Ánimo, só fican 2200000 cataláns". Ademais, Cerna apoia ao "lexítimo" Govern e cualifica de "franquista" a decisión xudicial.

Tamén os independentistas de Causa Galiza e Agora Galiza cualifican de "fascista" a decisión da xuíza Lamela e chaman á mobilización social. De feito, este venres están xa convocadas varias manifestacións nas principais cidades galegas en contra da prisión dos ex membros do Govern.