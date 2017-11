A portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, manifestou este xoves a "vergoña" que lle produce "un estado que confunde xustiza con vinganza", en relación á prisión para exconsejeros cataláns.

"Chámanlle democracia pero non o é", denunciou Pontón a través da súa conta persoal en Twitter, nunha mensaxe que terminou cos hashtag #LlibertatPresosPolítics e #LlibertatGovern.

Pola súa banda, a conta oficial do Bloque mostra o seu apoio ás marchas convocadas este venres en varias localidades galegas "pola democracia e a liberdade" pola Plataforma Galiza con Catalunya.

As mobilizacións produciranse ás 20,00 horas na praza do Toural (Santiago), fronte á Subdelegación do Goberno (A Coruña, Ourense e Lugo), na praza Amada García (Ferrol), na Peregrina (Pontevedra) e o farol de Urzáiz (Vigo).

COMUNICADO DA EXECUTIVA NACIONAL

Pouco despois, os nacionalistas galegos emitiron un comunicado da súa executiva nacional na que afirman que a orde de prisión decretada contra "o lexítimo Goberno de Cataluña" resulta "dunha gravidade extrema" e "marca un auténtico punto de inflexión en derívaa represiva e autoritaria do Estado español".

"Sen separación de poder e sen independencia xudicial non hai democracia mereciente de tal nome", advirten. Así, entenden que "a decisión tomada hoxe --por este xoves-- é unha decisión claramente concertada entre poder xudicial e político, que deixa ás claras que no Estado español non hai hoxe separación de poder, senón uns órganos xudiciais absolutamente politizados e ao servizo do partido no Goberno".

"O paso dado hoxe pola xuíza Lamela, na liña marcada polo Goberno de Mariano Rajoy e os poderes do Estado, abre a crise democrática máis grave dos últimos 40 anos e instala o Estado español nun comportamento neofranquista", critica o BNG. "Calquera persoa demócrata, sexa ou non nacionalista, opine o que opine do proceso soberanista catalán, ten hoxe motivos relevantes para estar hondamente preocupada pola involución democrática que vivimos", engade.

Para o Bloque, deste xeito, "o camiño de represión comezado nestas semanas aplícase hoxe contra o independentismo catalán, mais é unha porta aberta que ameaza desde agora a calquera persoa, colectivo ou proposta política e social transformadora ou incómoda para podelo".

"A monarquía, o Ibex 35, os medios do Ibex 35, o Goberno do Partido Popular e os partidos sistémicos --con especial mención para o apoio expreso do PSOE en todo este proceso-- están a comandar unha actuación represiva contra as e os representantes da vontade popular maioritaria do pobo catalán, expresada democraticamente nas urnas", censura a nota.

"O español é hoxe un Estado democraticamente errado que manda a prisión a líderes de entidades cívicas e a conselleiros dun Goberno escollidos democraticamente, que ordena ás forzas policiais actuar violentamente contra cidadáns indefensos que queren poder depositar o seu voto nunha urna, que persegue e pecha páxinas webs e asalta empresas e medios de comunicación", prosegue.

Ao seu xuízo, "este comportamento carga de razóns o nacionalismo galego" cando defende "que a mellor maneira de garantir democracia" é "exercendo a soberanía".

"NADA VAI A PODER MUDAR O FUNDAMENTAL"

Por todo isto, avisa de que "nada desa represión vai poder mudar o fundamental: o problema do Estado español, e o que fai que sexa en esencia un Estado de escasa calidade democrática", por "a súa negativa a recoñecer a existencia de nacións diferentes da española e, en consecuencia, respectar os seus dereitos".

"O goberno de Mariano Rajoy, dirixente do partido máis corrupto de Europa, podería decidir aumentar aínda máis a represión e mandar a prisión ao Goberno catalán, á Mesa do Parlamento, aos 72 deputados independentistas, aos 700 alcaldes que apoian a independencia e aos líderes das entidades cívicas soberanistas de Cataluña. Todo iso non lle serviría de nada, nin a el nin a ningún outro", alerta.

E é que subliña que "o problema de fondo é político: o recoñecemento pleno dos dereitos nacionais de Galicia, Euskadi e Cataluña por parte do Estado español, a comezar polo dereito de autodeterminación, xa recoñecido internacionalmente pola ONU". "Ou se dá ese recoñecemento e articúlanse formas de que a vontade popular deses pobos poida expresarse de forma libre, democrática e con garantías plenas --como en Escocia co Reino Unido ou en Quebec con Canadá-- ou a vía represiva española non só non terminará co conflito, senón que o agravará", augura.

Xa por último, o BNG manda "un abrazo fraternal e solidario ás familias, forzas políticas e entidades cívicas soberanistas de Cataluña", das que sente "próximas e irmás na defensa da democracia, a liberdade, os dereitos sociais e o dereito a decidir dos pobos".