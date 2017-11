A Xunta aumenta un 8,53% o orzamento da vixilancia e seguridade dos seus edificios

A Xunta de Galicia acaba de contratar o novo servizo de vixilancia e seguridade dos seus edificios administrativos. Un orzamento anual que vai a 5.474.558 € e estimado para os tres anos en 16.423.675,09 €, aínda que a adxudicación do contrato está prevista para marzo do ano que vén.

Feijóo pasa revista na Academia da Policía Autonómica da Estrada | Fonte: Xunta

Esta nova licitación, que agora se autoriza, incrementa o seu importe, con respecto á adxudicación anterior, nun 8,53 %. Un aumento que a Xunta explica pola finalidade de dar cobertura aos incrementos salariais derivados da aplicación do Convenio nacional de seguridade privada, pactado entre a asociación profesional de seguridade privada e as organizacións sindicais do sector.

“Isto pódese facer grazas aos aforros acadados na anterior licitación, de forma que malia este incremento, seguiremos consolidando, a partir de 2018, un aforro anual de 600 mil euros”, apunta a Xunta que suliña que este contrato dará cobertura a 36 complexos administrativos da Xunta de Galicia.

Con todo, o goberno galego lembra que, en todo caso, xa conseguiu aforrar diñeiro en seguridade. Así, destaca que na anterior licitación encargoulle xa á Policía Autonómica un estudo detallado das necesidades de cada un dos edificios administrativos. “Grazas a ese redimensionamento do servizo, a Xunta de Galicia conseguiu, daquela, un aforro de máis de 1 millón de euros anuais, consolidado, ano tras ano, desde 2013”, afirma.