Ferida unha muller ao ser atropelada en Arbo (Pontevedra)

Unha muller de 65 anos de idade resultou ferida ao ser atropelada no municipio de Arbo (Pontevedra) e unha moza após chocar o seu turismo e un autobús no municipio pontevedrés de Vilaboa.

Segundo informou o 112 Galicia, o atropelo sucedeu na rúa Antonia Tovar ás 19,30 horas do xoves. Foi persoal do 061 o que avisou de que as rodas dun turismo pasáranlle por encima dos pés á vítima.

Por iso, o 112 informou ao GES de Ponteareas e á Guardia Civil de Tráfico. Ao lugar o 061 desprazou unha ambulancia asistencial que levou á muller ferida, L.F.R., de 65 anos, ao centro hospitalario vigués Castro Perpetuo Socorro, confirmaron a Europa Press fontes sanitarias.

Mentres, unha colisión entre un autobús e un coche ocorrida na tarde do xoves en Vilaboa (Pontevedra) saldouse cunha muller ferida. A vítima, que viaxaba no turismo accidentado, tivo que ser trasladada nunha ambulancia a un centro hospitalario.

O accidente tivo lugar na ligazón da N-554 coa N-550. O persoal da Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Vilaboa alertou do ocorrido ao 112 Galicia ás 18,40 horas.

Os efectivos indicaron no seu relato que, debido ao choque, unha muller atopábase mareada e engadiron que o coche de liña continuara a marcha despois do impacto.

O Centro Integrado de Atención ás Emerxencias do 112 Galicia pasou ao 061, aos Bombeiros do Morrazo e á Guardia Civil de Tráfico. Urxencias Sanitarias enviou ao punto unha ambulancia asistencial que levou ao Hospital Domínguez á nova ferida, F.A.R., de 21 anos, sinalaron fontes sanitarias.