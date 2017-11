Galicia rexistra 54 persoas mortas por afogamento en espazos acuáticos no primeiros dez meses do ano

Galicia alcanzou as 54 persoas mortas por afogamento en espazos acuáticos no primeiros dez meses do ano, o que supón o 12,4 por cento das 437 que perderon a vida no conxunto do país, segundo os datos da Real Federación Española de Salvamento e Socorrismo.

061 Servizo Sanitario Ahogamiento Petición Asistencia | Fonte: Europa Press

Deste xeito, España alcanzou no primeiros dez meses do ano o mesmo número de persoas falecidas por afogamento en espazos acuáticos que ao longo de todo 2016.

Así, un total de 437 persoas perderon a vida entre o 1 xaneiro e o 31 outubro, após os 29 falecementos que se produciron neste último mes.

A metade das mortes producíronse en praias, o 53 por cento, e en case nove de cada dez casos o espazo ou instalación acuática carecía dun servizo de vixilancia, o 89 por cento.

Entre xaneiro e outubro foron os meses centrais do ano, xuño, con 70 mortes, xullo, con 95, e agosto, con 71, os que maior número de afogamentos fatais rexistraron, até totalizar nese trimestre 236 falecementos, o que supón máis da metade dos que se produciron neste dez meses, o 54 por cento.

Sete de cada dez incidentes mortais sucederon entre as 10.00 e as 20.00 horas, o 71,2 por cento, sete de cada dez vítimas tiñan máis de 35 anos, o 72 por cento, e vinte e nove delas eran menores, o 6,6 por cento, das que doce tiñan unha idade comprendida entre o cero e o tres anos.

Por Comunidades Autónomas, catro superan o medio cento de afogamentos mortais: Canarias, con 75 falecidos e o 17,2 por cento sobre o total, Andalucía, con 72 e o 16,5 por cento, Comunidade Valenciana, con 64 e o 14,6 por cento, e Galicia, con 54 e o 12,4 por cento.

Séguenlle Cataluña, con 42 falecidos, o que supón o 9,6 por cento, Illas Baleares (23 e 5,3%), Cantabria (22 e 5%), Rexión de Murcia (17 e 3,9%), Castela e León (15 e 3,4%), País Vasco (12 e 2,7%), Aragón e Asturias (9 e 2,1%, en cada caso), Estremadura (8 e 1,8%), Comunidade de Madrid (5 e 1,1%), Castela-A Mancha (4 e 0,9%), Cidade Autónoma de Ceuta (3 e 0,7%). La Rioxa (2 e 0,5%) e Navarra (1 e 0,2%). A Cidade Autónoma de Melilla non rexistrou ningún afogamento mortal.