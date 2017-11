A Universidade de Santiago guiará a candidatura da Ribeira Sacra a Patrimonio da Humanidade

A Universidade de Santiago (USC) é a elixida. A institución académica será a encargada do asesoramento na elaboración da documentación preliminar da memoria e asistencia no desenvolvemento do proceso participativo para a presentación da candidatura da Ribeira Sacra como reserva da biosfera da UNESCO.

Vista da Ribeira Sacra

O orzamento de adxudicación é de 58.650 euros (ascende a 70.996,50 con IVE), cun prazo de execución de 24 meses. O proxecto está cofinanciado nun 80% polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do Programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020.

A Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio elixiu a proposta da universidade compostelá entre as tres presentadas a este procedemento, negociado sen publicidade, no que tamén participaron a Universidad de Oviedo, mediante o Instituto de Recursos Naturales y Ordenación del Territorio ( INDUROT), e a Sociedade Cooperativa Galega-CEM. A USC fíxoo mediante o Instituto de Biodiversidade Agraria e Desenvolvemento Rural.

A proposta da Universidade de Santiago (58.650 euros) tiña un orzamento de mil euros menor cós das outras dúas candidatas, que o axustaron ao importe base da licitación (59.650 euros).

A Xunta iniciou en setembro pasado os trámites para declarar a Ribeira Sacra Ben de Interese Cultural (BIC), un paso necesario no camiño de aspirar a converter este territorio entre as provincias de Lugo e Ourense en Patrimonio da Humanidade pola Unesco.

O presidente Alberto Núñez Feijóo tomou este obxectivo como un dos seus "grandes compromisos".