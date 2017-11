Os afiliados á Seguridade Social en Galicia alcanzaron en outubro os 989.904, un 0,24% menos que en setembro

O número de afiliados á Seguridade Social en Galicia alcanzou, de media no mes de outubro, os 989.904 rexistrados, o que supón un 0,24% menos que en setembro. Non entanto, na comparación interanual supón un 1,89% máis, segundo os datos que difundiu este venres o Ministerio de Emprego.

Obreiro, obreiros, traballador, traballando, traballar, paro, parado, desemprego | Fonte: Europa Press

Concretamente, o Réxime Xeral contabilizou 753.853 afiliados de media; mentres que o número de autónomos foi de 214.263 e o de traballadores do mar sumou 21.789 anotados.

Así, segundo os datos dispoñibles, no mes de outubro perdéronse 2.356 afiliados con respecto a setembro, o que supuxo unha baixada 0,24%. Con todo, na comparación interanual houbo 18.352 anotados máis, o que supuxo un 1,89% máis.

Do total do Réxime Xeral (753.853 persoas), 5.284 persoas están inscritas no sector agrario; 27.317 son persoas anotadas no servizo do fogar e o resto, 721.252, pertencen ao resto do Réxime Xeral.

Por provincias e na comparación mensual, A Coruña rexistrou o único incremento na cifra media de afiliados durante o mes de outubro, con 749 persoas, un 0,18% máis. Pola súa banda, o resto experimentaron descensos: Lugo perdeu 291 (-0,24%); Ourense caeu en 433 persoas (-0,42%); e Pontevedra tivo un descenso de 2.382 persoas (-0,69%).

Na comparativa interanual, todas as provincias experimentaron unha subida. Concretamente, en termos absolutos lidera o aumento Pontevedra, con 8.323 afiliados máis, un incremento do 2,49%; seguida da Coruña, con 7.996 rexistrados máis (1,92%); Lugo, con 1.356 máis (1,13%); e Ourense, con 676 afiliados de media máis (0,67%).

CONXUNTO DO ESTADO

No cómputo estatal, a Seguridade Social gañou en outubro unha media de 94.368 afiliados (+0,5%), o seu segundo mellor dato neste mes desde 2005 após o logrado en 2016, cando o sistema sumou 101.335 cotizantes. Ao finalizar o mes pasado, o total de ocupados situouse en 18.430.529 cotizantes.

A educación foi un dos principais motores da alza da afiliación en outubro polas contratacións que se realizan para o curso escolar e académico. En total, este sector sumou 137.152 afiliados no décimo mes do ano. Por contra, como é habitual após o verán, a hostalaría restou 60.030 cotizantes.

En outubro deste ano, o Réxime Xeral gañou 94.979 afiliados, un 0,6% máis que en setembro, mentres que o Réxime de Autónomos (RETA) sumou 1.630 novos cotizantes (+0,05%). Pola contra, o do Mar rexistrou 2.195 baixas (-3,2%) e o do Carbón perdeu 46 ocupados (-1,8%).

No último ano, a Seguridade Social acumula un repunte de 617.173 afiliados, un 3,4% máis, a mellor cifra desde 2005.

En outubro, a afiliación feminina volveu marcar cifra marca, con 8.533.274 mulleres cotizantes, o equivalente ao 46,3% do total de ocupados.