Comisan en Vilaboa (Pontevedra) 4 toneladas de ameixa irregular e a furgoneta na que as transportaban

Axentes do Servizo de Gardacostas de Galicia, en colaboración coa Garda Civil, comisaron na localidade pontevedresa de Vilaboa un total de 3.860 quilos de ameixa japónica de procedencia e talla supostamente irregular.

Ameixa intervida en Vilaboa. | Fonte: Europa Press

Tal e como informou a Consellería do Mar, no marco dos controis que realiza no ámbito da extracción, comercialización e transporte ilegal de produtos pesqueiros, este xoves dispúxose un control nunha estrada de Vilaboa.

No transcurso do mesmo, os axentes inspeccionaron unha furgoneta e comprobaron que transportaba ameixa de talla maioritariamente antirreglamentaria e sen a documentación correspondente que ampara a súa legalidade. Por todo iso, comisaron o case catro toneladas de ameixa e a furgoneta.