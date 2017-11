Cando a un xornal se lle chama “faro”

Faro de Vigo é toda unha institución en Vigo, ademais de ser o medio de comunicación omnipresente da cidade, como La Voz de Galicia o é na Coruña. E, ás veces, o que di o Faro de Vigo "vai a misa", aínda que non sexa verdade. De feito, aínda hai xente que pensa que os xornais chámanse "faros". Por iso, "Donde los periódicos son Faros" tenta contar "o vínculo, a comuñón e a historia de amor" entre a cidade viguesa e este medio de comunicación que se construíu ao longo de 164 anos.

Ceferino de Blas xunto co alcalde de Vigo, Abel Caballero | Fonte: vigoe.es

Ceferino de Blas, xornalista, historiador e ex director deste xornal, presentaba este xoves esta obra na que fai un percorrido por parte da historia de Galicia. Unha historia que naceu en Vigo o 3 de novembro, de 1853, a data de nacemento de Faro de Vigo. "Ningún dos seu tres fundadores, José Carvajal e Pereira, José María Posada e Pereira e Ángel de Lema podía imaxinarse entón que FARO ía ser decano da prensa española", aseverou de Blas, hoxe Cronista Oficial da cidade.

De feito, son tantos os números e tanta a historia contada nas súas páxinas que de Blas reivindicou que a Hemeroteca deste medio "tería que ser recoñecido como patrimonio nacional ou, polo menos, como patrimonio galego".

Así, indicou que a esta hemeroteca xa foi consultada "pola maioría de investigadores habidos e por haber en Vigo e Galicia". "O 1 de outubro de 1986 convertinme no décimo terceiro director do xornal e quedei asombrado cando cheguei a aquel despacho de dirección, grande, vello e feo e vin as fieiras da colección de FARO", lembrou de Blas, quen admitiu entón que "nunca crin que se ía crear tal magnetismo que me fixo ler un a un todos os tomos da colección".

No acto interviñeron ademais o presidente do Instituto de Estudos Vigueses, Xoán Carlos Abad; o director de FARO, Juan Carlos da Silva, a presidenta da Deputación, Carmela Silva, e o alcalde, Abel Caballero.