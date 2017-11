CIG cifra nun 40% o apoio na segunda xornada de folga na sanidade e a Xunta redúceo ao 3%

A CIG-Saúde estima nun 40 por cento o seguimento na segunda xornada de folga convocada o 2 e 3 de novembro na sanidade galega para reivindicar un calendario de negociación para recuperar os acordos retributivos de 2010 suspendidos pola crise, mentres que a Consellería de Sanidade reduce o apoio ao tres por cento.

Marcha en defensa da sanidade pública | Fonte: CIG

Este venres, segunda xornada de folga na sanidade galega convocada pola CIG-Saúde, un milleiro de persoas, segundo datos da organización sindical, concentrouse diante da Consellería de Sanidade en San Lázaro baixo lemas como 'En defensa da sanidade pública' e 'Por unha boa asistencia sanitaria e boas condicións laborais', entre outros.

A responsable de CIG-Saúde, María Xosé Abuín, destacou o seguimento "positivo" da folga "e o apoio recibido" para seguir coas reivindicacións para recuperar os acordos suspendidos. "Hai moito persoal descontento", lamentou.

Á concentración acudiron traballadores do Sergas en autobuses desde A Coruña e Vigo, así como "moita xente en coches particulares", segundo destacou o sindicato convocante.

Pola súa banda, a través dun comunicado, a Consellería de Sanidade cifrou o seguimento da folga este venres na quenda de mañá no 3,03 por cento do total de convocados, lixeiramente superior ao estimado pola Xunta na xornada do xoves.

Por estrutura organizativas de xestión integrada, o seguimento na quenda de mañá foi, segundo a Xunta, do 4,22% na Coruña; do 4,22% en Ferrol; do 3,01% en Santiago; do 1,64% na de Pontevedra; do 4,87% en Vigo; do 1,22% en Lugo; e do 1,27% en Ourense.

Sanidade concreta que nas entidades adscritas —axencias, fundacións e empresa pública— o seguimento foi do 1,52 por cento. Ademais, a Administración sanitaria destaca que o grao de cumprimento dos servizos mínimos durante a xornada foi do 100%.

CALENDARIO DE MOBILIZACIÓNS

Neste sentido, este venres, aproveitando a concentración, unha representación sindical procedeu a entregar un escrito na Consellería de Sanidade dirixido ao titular do departamento, Jesús Vázquez Almuiña, e á directora de Recurso Humanos do Sergas para reivindicar un "calendario de recuperación dos acordos" de 2010.

Con todo, o sindicato asegurou que continuarán co calendario de mobilizacións, que analizarán nos órganos da federación. Ademais, o luns teñen prevista unha reunión da executiva.