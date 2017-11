Ferida unha veterinaria ao ser golpeada por unha vaca en Outeiro de Rei (Lugo)

Unha veterinaria resultou ferida nun accidente laboral rexistrado este venres após recibir o golpe dunha vaca no lugar en Bulas, na parroquia de Arcos, en Outeiro de Rei (Lugo).

Segundo informou o 112 Galicia, tivo coñecemento do ocorrido en Outeiro de Rei ás 12,00 horas deste venres a través dun aviso de Urxencias Sanitarias.

O persoal do Centro Integrado de Atención ás Emerxencias do 112, pola súa banda, alertou do accidente á Guardia Civil, que enviou unha patrulla até o punto.

Mentres, o 061 desprazou ao lugar unha ambulancia asistencial que levou á muller ferida ao Hospital Universitario Lucus Augusti (HULA) de Lugo, confirmaron a Europa Press fontes sanitarias.