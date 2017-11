O BNG reclama liberdade para os políticos encarcerados e rexeita que Puigdemont sexa covarde

A portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, reclamou este venres "liberdade" para o exvicepresidente da Generalitat e os outros oito exconsellers encarcerados este xoves, así como aos presidentes de Òmnium e ANC, Jordi Cuixart e Jordi Sánchez, respectivamente. Ademais, rexeitou que a actuación do expresident, Carles Puigdemont, que viaxou a Bruxelas esta semana, sexa unha actitude de "covardía".

Celebración no referendo de independencia de Cataluña | Fonte: Miguel Nuñez

Nas súas primeiras palabras en rolda de prensa, a dirixente nacionalista mostrou a súa "solidariedade" e enviou "un abrazo fraterno ao pobo catalán por uns feitos "moi graves" e "intolerables", como son, dixo, a detención dun "goberno democrático". "A primeira vez desde o franquismo", advertiu Pontón, quen alertou de que a actuación ten detrás "unha cuestión de fondo: que a xente poida decidir nas urnas".

A xuízo do BNG, a decisión da xuíza Lamela de encarcerar ao exvicepresidente e outro oito exconsellers do Govern destituído que acudiron a declarar pon "negro sobre branco" que en España "non funciona a separación de poderes". "Os feitos dinamitan o funcionamento do estado", incidiu a dirixente nacionalista, quen cualificou como "erro democrático" a medida "extrema" da prisión preventiva.

Pontón criticou o "paso dado pola xuíza Lamela" a petición "dun fiscal reprobado por ocultar a corrupción do PP", motivo polo que acabou por describir o actual como un estado "neofranquista". Así, chamou a atención sobre que agora "o debate non é a independencia ou o referendo, senón un debate que interpela a toda a sociedade".

O BNG secunda as concentracións previstas este venres nas principais cidades e vilas de Galicia nun chamamento a facer "fronte común para frear" esta situación. "Fronte a un ataque de tal calibre, os demócratas debemos responder as rúas", incidiu a dirixente nacionalista, quen considerou que, con todo, é unha "loita de David contra Goliat" porque, detrás están --dixo--, "o Ibex35, a monarquía e o PP, o partido máis corrupto de toda Europa".

Ana Pontón, portavoz nacional do BNG | Fonte: Europa Press

Ana Pontón, que tamén lamentou o "triste papel" que --segundo manifestou-- xoga o PSOE neste momento, defendeu que os nacionalistas galegos "van estar ao lado da democracia e liberdade", fronte a un "estado fracasado". Respecto diso, manifestou as súas dúbidas sobre a "limpeza" do proceso electoral para o 21 de outubro.

SOBRE PUIGDEMONT

A preguntas dos xornalistas sobre a actuación do presidente da Generalitat cesado, Carles Puigdemont, e sobre considera falto de valentía non acudir a declarar como si fixeron oito consellers e o que era o seu vicepresidente, Oriol Junqueras; Ana Pontón indicou que non comparte unha reflexión en termos de "covardía".

Así, a portavoz nacional do Bloque defendeu que non se pode falar de falta de "valentía" cando o goberno levou até o final a colocación de urnas co fin de celebrar un referendo o pasado 1 de outubro.

Neste sentido, atribuíu a situación a un "intento de seguir tendo unha voz autorizada" (do Govern cesado) fose do cárcere. "Non crea que sexa un problema de covardía", aseverou Pontón, quen concluíu que "estaba escrita" as detencións dos membros do executivo.

ILEGALIZACIÓN

Durante a súa intervención, tamén preveu fronte a reclamacións de "ilegalización" da CUP, unha petición que foi arquivada pola Fiscalía sen chegar a abrir expediente após recibir unha demanda neste sentido por parte dun particular.

Con todo, Ana Pontón fíxose eco de declaracións realizadas por dirixentes populares como "(Pablo) Casado e (Javier) Albiol". Respecto diso, manifestou que "non aceptan a democracia" cando os cidadáns "votan" distinto ao que pensan e subliñou que se trata dunha "vía moi perigosa", mentres "grupos fascistas actúan con impunidade".

A tamén parlamentaria autonómica fixouse, así mesmo, nos tempos da xustiza para concluír que "hai dúas varas de medir". Así, significou a rapidez "inédita" para o caso catalán fronte ao proceso da Gürtel.

Ana Pontón, na rolda de prensa convocada este venres para abordar a cuestión catalá, volveu a lamentar a "deslealdade dun goberno que non acepta a democracia" e que non se resolveu o conflito pola vía política.