PPdeG reprocha a Campos que non acuda ao Parlamento e PSdeG e BNG admiten que preferirían que presentase os orzamentos

A ausencia do presidente da Deputación de Lugo, o socialista Darío Campos, na comisión parlamentaria na que se debaten os orzamentos galegos para o ano que vén é, para o PPdeG, unha "falta de respecto" á institución autonómica, como así fixo constar o deputado Daniel Veiga este venres. Pola súa banda, PSdeG e BNG admiten que preferían que acudise, pero os socialistas matizan que hai argumentos "razoablemente coherentes" para non facelo.

Asento baleiro na comisión de orzamentos | Fonte: Europa Press

Así, o deputado do PPdeG cargou con dureza contra o presidente da Deputación de Lugo pola súa decisión de non acudir ao Pazo do Hórreo a detallar os seus orzamentos, algo que sucedía anualmente desde hai unha década por parte do catro presidentes provinciais. "É unha falta de respecto", sentenciou.

Na quenda establecida para que se producise a comparecencia do tamén alcalde da Pontenova, quen xa anunciara que non se presentaría, os grupos interviñeron para expresar o seu malestar por esa decisión, aínda que foron os populares os que a criticaron con maior afán.

"É unha falta de democracia e unha falta de respecto e de consideración cara á Cámara e cara a todos os grupos parlamentarios", salientou Veiga, quen, do mesmo xeito que o xoves fixo o seu xefe de filas e presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, sinalou que tamén cometeron "un erro" os presidentes de deputación populares que rexeitaron acudir como na etapa do bipartito.

Dito isto, após recalcar que os cargos públicos deben "un respecto e unha consideración" cara aos galegos e as súas institucións, interpretou a ausencia de Campos como a demostración de que "non ten un obxectivo" para a provincia á que representa. "Esa cadeira está baleira, e tamén a do presidente da Deputación de Lugo", finalizou en alusión ao asento do comparecente.

COMPARECENCIAS "NORMAIS"

Pola súa banda, o nacionalista Xosé Luís Rivas Cruz, 'Mini', como o socialista Luís Álvarez, coincidiron á hora de lamentar que Darío Campos --do mesmo xeito que anunciou a presidenta da Deputación de Pontevedra, Carmela Silva, para a tarde deste venres-- non acudise a esta cita.

"Loitamos duramente, non como o PP, para que estas comparecencias fosen algo normal", apuntou o parlamentario do BNG, desde o convencemento de que o Pazo do Hórreo debería ser "a casa da democracia".

En paralelo, o deputado do PSdeG admitiu que o seu grupo preferiría que o presidente lucense acudise, en aras da "transparencia" e o "debate político", aínda que opinou que os seus argumentos para non facelo son "razoablemente coherentes".

En concreto, Campos esgrimiu "a nula colaboración económica" da Xunta con Lugo e a súa "falta de transparencia e obxectividade" á hora de repartir os fondos entre os concellos da provincia para xustificar a súa decisión.

Despois de que avanzase que o presidente provincial enviará as súas contas á Cámara unha vez estean aprobadas, a representante de En Marea no debate, Paula Vázquez Verao, deu conta de que buscará a vía para facerlle chegar as recomendacións do seu grupo.

"SOLIDARIEDADE"

Pero máis aló deste asunto, a deputada da formación rupturista dedicou a maior parte da súa intervención a expresar a súa "solidariedade" cos exconsellers cataláns que foron encarcerados e a censurar a "represión de ideas" que se está producindo e que "non ten cabida en democracia".

Precisamente este modo de actuar do Estado, que "non respecta" a separación de poderes e "reprime" a quen pensan diferente, ao seu xuízo, é a proba de que "o réxime do 78 está acabado". Porque con ese tipo de medidas, concluíu, "terá enfronte a todos os demócratas".

FORMOSO E BALTAR SI ACODEN

Á comisión deste venres, prevista para as comparecencias do catro presidentes de deputación, xa acudiu o responsable da coruñesa, o tamén socialista Valentín González Formoso, e pola tarde é a quenda do ourensán Manuel Baltar.

Formoso, pola súa banda, explicou ante os xornalistas á súa chegada que respecta a decisión dos seus compañeiros de partido, pero que el está a favor de "coordinar" o seu traballo co do resto de administracións públicas.

Por ese motivo, no interior da comisión recibiu o agradecemento do catro forzas con representación parlamentaria. Máxime, en palabras do popular Gonzalo Trenor, ante a "espantada" dos outros dous presidentes socialistas.