O portavoz do goberno da Deputación de Lugo e do PSOE no Concello de Friol, Álvaro Santos, anunciou este venres que concorrerá ao proceso de primarias dos socialistas lucense e avogou por "esquecer rancores".

O socialista Álvaro Santos. | Fonte: Europa Press

O PSOE lucense conta actualmente cunha xestora que preside o exsenador Luís Ángel Lago Lage desde que o 15 de outubro de 2015 renunciou Juan Carlos González Santín.

Santos compareceu en rolda de prensa, celebrada nun restaurante da cidade amurallada, para avanzar as súas intencións, que xa comunicou formalmente o xoves pola noite á súa agrupación en Friol, paso previo para realizar o anuncio.

Baixo o slogan "son o tres principios que me caracterizan" explicou que se presenta; "lealdade, compromiso e traballo". Ademais, confirmou que se fixou data para as primarias en Lugo para o 3 de decembro, após o que o día 22 dese mes terá lugar o congreso do que sairá o novo secretario provincial.

Na súa intervención, Álvaro Santos agradeceu o apoio do presidente da Deputación de Lugo, Darío Campos, que foi o que lle "animou" a dar este paso. Baixo a premisa tamén de "esquecer rancores", desvinculou esta candidatura do "besteirismo", após o que fixo fincapé en que é a candidatura de Álvaro Santos. "Nin é de Darío, nin é do goberno da deputación", matizou.

Álvaro Santos de 37 anos, casado e cun fillo, é natural de Anxeriz parroquia de Friol. Milita no PSOE desde 2007, ano en que foi nas listas socialistas ao Concello de Friol, do que é portavoz desde 2011 en que encabezaba a lista do mesmo xeito que en 2015.

No ano 2011 entra na Deputación e chega a ser vicepresidente, cargo ao que renunciou finalmente para integrar ao alcalde de Becerreá, Manuel Martínez. Precisamente desde a contorna deste mantense que darán "batalla" coa presentación dun candidato.

Son sobre 2.100 os militantes do PSOE de Lugo, sinalou, e un número de avais do tres por cento, polo que con pouco máis de sesenta asinas pode presentarse ás primarias socialistas.

RESPALDO

Mentres, após a xunta de goberno da Deputación de Lugo, o presidente Darío Campos, reafirmou o seu respaldo a Álvaro Santos, aínda que puntualizou que o apoio era en calidade de militante da Pontenova, municipio que goberna. A Santos describiuno como unha persoa "traballadora e leal" con "un bo proxecto político e moitas ideas".

A Campos non lle importa os candidatos que se poidan presentar e considera respecto diso que "cuantos máis aspirantes, máis rico é o proceso". E na liña que mantivo con outros congresos socialistas, adiantou que gañe quen gañe estará co novo secretario provincial "a morte".