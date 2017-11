O secretario xeral do PPdeG, Miguel Tellado, advertiu ao líder do PSdeG, Gonzalo Caballero, que ten "unha magnífica oportunidade para retratarse" e instouno a aclarar se avala que os presidentes da Deputación de Pontevedra, Carmela Silva, e Lugo, Darío Campos, non presenten os orzamentos de 2018 no Parlamento. Se a el "tamén lle avergoña" esa "actitude de falta de cooperación", pediulle que faga "un reproche público".

O secretario xeral do PPdeG, Miguel Tellado, en rolda de prensa | Fonte: Europa Press

En rolda de prensa, Tellado subliñou que os distintos conselleiros e responsables de entidades acoden á Cámara a expor as súas contas, someténdose "á fiscalización" dos diferentes grupos políticos e mesmo a críticas por asuntos de actualidade que non teñen un contido orzamentario.

"Pero entendemos que iso é o que debe facer un bo gobernante: dar contas da súa xestión, se sente orgulloso, e discutila co resto de grupos", incidiu o dirixente popular, quen aludiu ao informe xurídico realizado cando era presidenta da Cámara Dolores Villarino, despois de que se ausentasen entón presidentes provinciais populares.

Nel, incidiu en que se apelaba á cooperación entre administracións e esgrimiu que "se respectou" este "acordo" nos últimos anos.

POR QUE NON ACODEN?

Tellado especulou sobre as causas que poden levar a Silva e a Campos a non acudir á Cámara e barallou que pode deberse a que "se avergoñan da súa xestión". "Se esta é a explicación, creo que teñen motivos para facelo porque demostraron en moitas ocasións que cando teñen que tratar a un concello, o primeiro que fan é mirar a súa cor política", esgrimiu.

Como segunda opción, suxeriu que "posiblemente non cren na transparencia nin na cooperación entre administracións", algo que tampouco lle "estrañaría" porque a Deputación de Pontevedra é "un anexo" do Concello de Vigo, e a de Lugo, "a reserva natural do 'besteirismo' que segue vivo en Lugo".

En terceiro lugar, suxeriu que poida que esta "estratexia de ocultación" sexa avalada polo novo secretario xeral socialista, aínda que incidiu en que o presidente da Deputación da Coruña, Valentín González Formoso, si estivo presente na Cámara. En todo caso, incidiu en que Caballero debe pronunciarse.

QUE INTERCEDA

Así, insistiu en que debe interceder e aclarar a actitude de Silva e Campos ou a acepta "porque non lle queda máis remedio". Se está en contra, pediu que faga "un reproche público".

Á marxe, dada a decisión do presidente provincial coruñés de acudir ao Pazo do Hórreo, remarcou que sería "bo" que o PSdeG "tivese un criterio en algo por unha vez na historia e que o aplique".

"GUERRACIVILISMO SOCIALISTA"

Tellado ligou esta reflexión e subliñou que Caballero ten "unha oportunidade magnífica para retratarse" neste asunto, ademais de realizar unha valoración máis xenérica sobre como queda o PSdeG despois tomar as rendas a nova dirección.

Neste sentido, manifestou que, ao seu xuízo, o PSdeG "non resolveu unha materia pendente desde hai décadas como é a división en familias", un "guerracivilismo" que leva "a criticar ao recentemente elixido" e que se traduce en "unha situación de enquistamiento histórico".

"A nova executiva non conseguiu axuntar todas as sensibilidades dese partido e, mentres nós estabamos calados de forma moi respectuosa, eran socialistas os que criticaban que non había integración", aseverou, antes de manifestar que ao PPdeG, en todo caso, gustaríalle que os socialistas "acerten" e lles poda " ir ben".

"Nós cremos que debe ser o partido que lidere a oposición", manifestou, á vez que augurou que só acertará cando supere "o complexo" entrar nunha competición "coas mareas de Podemos" de "a ver quen é máis de esquerdas".

Tellado, apelou ao diálogo dos socialistas co grupo maioritario e advertiu, despois de remarcar que son terceira forza en votos, de que, "canto máis insisten en ser unha mala copia das mareas de Podemos, máis apoios perden".

"Se Gonzalo Caballero di que a liña a seguir é ser unha mala copia de Podemos, continuaremos nunha senda de deterioración continuada do PSOE", concluíu.