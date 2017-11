O secretario xeral do PPdeG, Miguel Tellado, defendeu que os últimos datos sobre a evolución do paro son "positivos" para Galicia, tendo en conta que "evidencian que a creación de emprego mantense no tempo" e "consolídase" ao alcanzar "o catro anos consecutivos de mellora das cifras".

O secretario xeral do PPdeG, Miguel Tellado, en rolda de prensa | Fonte: Europa Press

A cifra de parados no rexistro das oficinas dos servizos públicos de emprego (antigo Inem) incrementouse en outubro en 1.846 persoas en Galicia, o que supón un 1% máis se se compara co mes anterior, até contabilizar 185.903 demandantes de traballo anotados.

No entanto, se se compara con outubro de 2016, supón un descenso en 13.037 persoas, unha caída do 6,55%, segundo os datos que difundiu este venres o Ministerio de Emprego e Seguridade Social.

En rolda de prensa, Tellado incidiu na comparación interanual e aludiu tamén ao aumento das afiliacións á Seguridade Social, convencido de que demostran os efectos positivos dunha política económica "baseada na estabilidade e no rigor".

Ao seu xuízo, uns orzamentos aprobados "en tempo e forma", así como un Goberno que traballa cada día a favor "dos intereses dos cidadáns" redunda "na mellora da economía e na creación de emprego de calidade".