O Corpus de Referencia do Galego Actual renova os seus contidos e incorpora guións audiovisuais da CRTVG

O Corpus de Referencia do Galego Actual (Corga) presentou este venres unha renovación nos seus contidos, aos que se incorporan transcricións de textos radiofónicos da década dos 90, guións audiovisuais da CRTVG e blogs, que se suman á colección de documentos deste fondo que recompila textos en lingua galega escritos desde o ano 1975.

Presentación da nova edición do Corga | Fonte: Europa Press

Esta colección electrónica, promovida polo Centro Ramón Piñeiro e que aglutina 37 millóns de palabras das que unhas 700.000 son diferentes, estreou a súa primeira edición no ano 2001 e, desde entón, foi crecendo en tamaño e funcionalidade.

Así o explicou a directora do Corga, Marisol López, que foi a encargada de presentar as novidades nun acto no que estivo acompañada polo secretario xeral de Política Lingüística, Valentín García.

A nova edición do Corga incorpora aos seus fondos textos radiofónicos, guións audiovisuais e blogs, que se suman ás categorías de xornais, revistas, ensaios, novelas, relatos curtos e teatro.

Ademais, engade novas funcións como a creación de páxinas estáticas para facilitar o acceso á información e a recuperación de datos, melloras na etiquetaxe dos textos ou unha nova clasificación dos documentos, que estarán divididos entre orais e escritos; e de ficción e non ficción.

Marisol López agradeceu o traballo dun equipo formado por "moitas persoas" que, ao longo destes anos, permitiron que o Corga crecese tanto "en tamaño" como en "funcionalidade".

O Centro Ramón Piñeiro é o encargado de desenvolver este proxecto, no que tamén colaboran a secretaría xeral de Política Lingüística, a USC, a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega) e a CRTVG.

Pola súa banda, o responsable de Política Lingüística da Xunta, Valentín García, enxalzou o Corga como un fondo "lingüístico diverso e prestixioso" que supón un "escaparate ao mundo" da lingua galega.