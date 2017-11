O secretario xeral do PPdeG, Miguel Tellado, agradeceu "a chamada" do PSdeG para solidarizarse cos populares despois de que "dous encapuchados" realizasen "pintadas ameazadoras" na sede autonómica. Tamén lanzaron ovos contra o cartel que inclúe o logo do partido.

Pintadas na sede do PPdeG | Fonte: Europa Press

Nunha rolda de prensa en Santiago, Tellado explicou que a encargada de realizar esta chamada para expresar a súa solidariedade foi a socialista Dolores Villarino e lamentou que, en fronte, En Marea e BNG "non se sumasen a esta condena".

Así, lembrou que o PSdeG foi tamén "o único partido" que se sumou aos populares para apoiar unha iniciativa "en contra dos escraches" con independencia de quen sexa o obxecto dos mesmos durante o Debate sobre o Estado da Autonomía.

Na liña do que xa manifestara na pasada xornada, esgrimiu que "ningún acto covarde deste tipo" vai facer "calar" ao partido máis votado en Galicia.

Finalmente, ratificou que xa se realizou unha denuncia e que os populares xa puxeron a disposición da Policía as imaxes das cámaras co fin de tentar identificar os culpables.