Anova solidarízase cos presos do Govern e denuncia “criminalización” da “disidencia política”

O portavoz nacional de Anova, Antón Sánchez, trasladou a "solidariedade" da súa formación cos membros do Govern catalán presos "polas súas ideas políticas", dixo. Denunciou, ademais, a "criminalización" de calquera tipo de "disidencia política".

O líder de Anova, Antón Sánchez, en rolda de prensa | Fonte: Europa Press

O tamén viceportavoz parlamentario de En Marea asegurou que o chaman "a cuestión catalá" hai tempo que é "unha loita entre democracia ou fascismo". "Un fascismo co Rei e un dos partidos máis corruptos de Europa, o PP, á cabeza", sinalou.

Antón Sánchez considerou necesario reiterar esta afirmación "despois de que os lexítimos representantes do pobo catalán fosen encarcerados por orde xudicial". E é que, segundo indicou, "a petición fiscal e a sentenza xudicial están escritas coa mesma tinta autoritaria que usan Rajoy e Saénz de Santamaría". "Demostran que non hai real división de poderes no Estado e que o poder xudicial está sobredeterminado pola acción do Goberno vía Fiscalía Xeral do Estado", engadiu.

Por iso, alertou de que "todas as persoas do espazo rupturista soberanista, independentista ou nacionalista" son "potencialmente presos políticos" dado que, na súa opinión, "o ingreso en prisión só dependerá da acción do Goberno do Partido Popular e non dunha Xustiza separada do poder executivo".

"Os que se inventan estes casos de rebelión son os mesmos que falan de terrorismo incendiario, teñen a mesma materia prima, a mentira política ao servizo dos seus intereses partidarios", asegurou para considerar que en España hai "dous códigos penais", "un para os amigos e outro para os inimigos".

ELECCIÓNS CATALÁS

Así mesmo, asegurou que non se poderá falar de normalidade mentres que actores políticos sufran prisión preventiva e partidos teñan ameazas de ilegalización. Todo iso, indicou, porque "se pretende gañar na Audiencia Nacional o que non se gañaría nunca de forma democrática en Cataluña".

Por todo iso e ante o que considera un intento do Partido Popular de "criminalizar calquera tipo de disidencia", chamou á cidadanía a participar de forma masiva nas concentracións convocadas nas diferentes cidades galegas "en defensa da liberdade e a democracia". "Xogámonos moito. É urxente unha mobilización democrática para frear o tsunami desatado coa aplicación do 115", subliñou.

Ademais, tamén cargou contra o Partido Socialista, ao que acusou de "situarse ao lado do recorte de liberdades e dereitos". "Preguntámonos se despois de encarcerar aos lexítimos representantes dos cataláns van seguir estando dese lado", dixo para asegurar que "sería un triste papel" que "os dirixentes socialistas seguisen apoiando a represión fronte á democracia".