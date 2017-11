En risco 194 postos de traballo do Banco Popular en Galicia

O primeiro axuste posto en marcha polo Banco Santander após a compra do Popular, centrado na integración dos servizos centrais, pon en risco case 200 postos de traballo en Galicia, de centros de apoio que esta última entidade ten na Coruña (na rúa Orillamar) e en Bergondo. Diso informaron fontes das centrais galegas ao termo do encontro mantido en Madrid entre representantes da dirección de ambas as entidades e os sindicatos tamén de Santander e Popular.

Ana Botín | Fonte: Europa Press

De acordo con estas fontes, a integración de servizos centrais tamén vai afectar a unidades de apoio nos distintos territorios, isto é, nas provincias. Así, as oficinas de Popular en Orillamar (A Coruña) e Bergondo entrarán dentro da negociación dun expediente de regulación de emprego (ERE).

Na capital herculina, nas súas oficinas da rúa Orillamar, funcionan catro departamentos diferenciados: un de apoio administrativo, con 36 traballadores; un centro de posfirma hipotecaria, con outras 39 persoas; un de desenvolvemento tecnolóxico, con 29; e un último de xestión de operacións de activo, con 53. En total, 157 empregados, segundo as cifras que achegan os sindicatos.

Mentres, en Bergondo desenvolven labores de banca directa outras 37 persoas (de aí o total de 194 empregados) que antes se enmarcaban na oficina virtual de Pastor.

"LIÑAS VERMELLAS"

Respecto diso, os representantes dos traballadores preguntaron se estes se inclúen en rede comercial ou en servizos centrais, tendo en conta que a rede comercial queda excluída desta negociación. "Dixéronnos que seguramente si, iría en servizos centrais", sinala a portavoz da CIG en Pastor, Rosa Conde.

Conde destaca que as "liñas vermellas" da central nacionalista pasan por que "non é necesario falar de despedimentos", á vez que advirte de que a "voluntariedad" nestes procesos limítase "ao papel".

Pola súa banda, o representante de UXT en Pastor, Javier Castro, subliña que "sobre a mesa teñen que estar prexubilacións e saídas voluntarias".

NOVAS REUNIÓNS

O banco xa convocou outras dúas novas reunións aos sindicatos, o vindeiro mércores 8 e o luns 13, e Conde lamenta que a información que lles fornece a dirección, aínda sendo suficiente de acordo co que marca a lei, "non permite" aos representantes dos traballadores defenderse en plenas condicións.

Do mesmo xeito, para Castro esta volve tratarse dunha negociación "troceada" en encontros nos que a dirección achega escasa documentación.

A maiores, a portavoz da CIG comentou que este venres se preguntou tamén, sen obter resposta, pola situación dos empregados de Universal Support, que prestan apoio a Popular na Coruña, e cuxo contrato está prorrogado por dous meses desde setembro.

O PROCESO

Así as cousas, o proceso de integración dos servizos centrais de Santander España e Banco Popular afectará os traballadores de ambas as entidades, segundo informaron fontes sindicais no marco do proceso de negociacións co banco cántabro que comezou este venres.

Banco Pastor, ao non contar con servizos centrais, está excluído deste axuste de cadro (coa particularidade de que Popular xa absorbeu no seu día a Pastor e que a unidade de Bergondo correspóndese con servizos deste último).

Segundo explicou Santander, o axuste efectuarase baixo un criterio de meritocracia, aproveitando o mellor talento de ambas as entidades e facendo un "esforzo especial" para que as saídas que se produzan se realicen en "boas condicións", de acordo cos representantes sindicais e aproveitando a mobilidade interna cara a outras entidades do grupo.

As fontes sindicais consultadas, ademais, confirmaron que a rede comercial de ambas as entidades non se verá afectada no marco desta negociación, pois a súa integración non se prevé até o ano 2019, unha vez culminada a integración tecnolóxica.

Neste sentido, os representantes dos traballadores mostráronse dispostos a escoitar as formulacións de Santander sempre que a reordenación dos cadros se aborde mediante prexubilacións e baixas incentivadas, "respectando sempre os dereitos adquiridos dos traballadores" e a través de "vías non traumáticas".

EMPRESA DE RECOLOCACIÓN

No proceso de saídas, Santander tamén informou de que contratará a unha empresa de recolocación para facilitar a procura de emprego a aqueles empregados que queiran seguir traballando. Neste sentido, o banco que preside Ana Botín asegurou anteriormente esta fórmula facilitou a ocupación do 80% dos empregados que saíron da entidade e que quixeron seguir traballando.

En calquera caso, o axuste efectuarase despois de que tanto Santander como Popular aplicasen en 2016 senllos Expedientes de Regulación de Emprego (ERE).

Na actualidade, Santander conta con 200.949 empregados, dos que aproximadamente un 6% correspondería a Popular, posto que ao peche do primeiro trimestre --a última vez que presentou resultados-- esta entidade contaba con 15.020 traballadores, 13.449 deles en España.

En Galicia, o Popular-Pastor contaba con 1.422 traballadores con datos a 31 de agosto, mentres que o Santander dispón duns 900 profesionais na comunidade, onde as organizacións sindicais esixen o mantemento de márcaa Pastor.

Segundo Santander, a integración de ambas as entidades reforzará significativamente a franquía do grupo en España, onde a entidade resultante é líder en créditos e depósitos, con 17 millóns de clientes e unha cota de negocio en pemes do 25%, "un segmento crave para o crecemento da economía española".

Desde a adquisición en xuño, Santander saneou o balance de Banco Popular, reduciu o seu risco inmobiliario e lanzou unha acción comercial para recuperar a confianza dos clientes e accionistas cuxa investimento se viu afectada pola resolución das autoridades europeas.