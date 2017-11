A secretaria xeral do Sindicato Labrego Galego (SLG), Isabel Vilalba, cualificou como "insuficientes e decepcionantes" as medidas de axuda para a seca aprobadas pola Xunta, publicadas o xoves no Diario Oficial de Galicia (DOG).

Vilalba reclamou este venres ao Executivo galego "un plan de choque real" nun ano que foi "catastrófico" para o campo galego, polo encadenamiento de efectos meteorolóxicos adversos, como xeadas, seca e saraiba.

A responsable do SLG criticou que as liñas de axuda contra a seca céntranse en "financiar bebedoiros", pero "sen dar unha solución ao problema real, que é a necesidade de captacións de auga".

Fronte a estas medidas, Vilalba reclamou solucións para os afectados pola seca, pero tamén polas xeadas, a saraiba e os incendios forestais.

En especial, reivindicou que se recoñeza unha "situación de excepcionalidade" no campo galego debido aos efectos meteorolóxicos, para que o agro ourensán estea "eximido do pago das cotas da Seguridade Social" ata que recupere beneficios.

Tamén pediu unha redución das tributacións (como o IBI) e a posta en marcha de "axudas directas" para evitar a desaparición de empresas.

SEGURO

Para Vilalba "dicir que a solución é contratar un seguro é un engano" porque os produtores perderon os seus ingresos e aumentaron os seus gastos ao ter que repor as plantas mortas (pola xeada ou a seca) ou por comprar forraxes para que os seus animais teñan comida durante o inverno.

"Sentimos totalmente abandonados. Se non hai un plan a curto ou medio prazo haberá un abandono do rural", abundou a responsable do SLG.

"DÍGOLLE Aos meus FILLOS QUE SE VAIAN DO RURAL"

"Somos a última xeración que vai sobrevivir no rural. Estou a dicirlle aos meus fillos que se vaian", explicou ao gandeiro Samuel Formoso, propietario dunha empresa na zona da Limia.

Respecto diso, Formoso explicou que os seus animais "xa consumiron máis do 50% da forraxe almacenada para o inverno" e que "os gandeiros están ao límite porque a carne mantén os mesmos prezos desde hai 20 anos".

Para o gandeiro a construción de balsas "non vai ser unha solución" porque "en moitos casos a auga está a quilómetros" e porque "do mesmo xeito que pasa cos ríos, secaranse durante o verán".

Por este motivo reclamou medidas como "a subvención de pozos", pero tamén "incentivos" que fagan atractivo un rural no que "quitaron os médicos, o transporte e os colexios".

Pola súa banda, o viticultor Bernardo Estévez reclamou unha "aposta" da Xunta polo rural ourensán, "que ten un potencial enorme pero está completamente abandonado".

Para o viticultor o campo ourensán atópase inmerso "nunha situación preocupante" polas dificultades que afrontan os produtores cando considera que "podería ser a mellor oportunidade para crear postos de traballo en Ourense".