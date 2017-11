O presidente da Federación Española de Municipios e Provincias (FEMP) e alcalde de Vigo, Abel Caballero, subliñou, após o envío a prisión preventiva de oito exconsellers cataláns, que "todo o mundo é libre de facer o que decida, pero cada un tense que ater ás consecuencias dos seus actos".

Abel Caballero | Fonte: Europa Press

Así as cousas, nunha rolda de prensa este venres, volveu a recalcar que "toda a acción da Generalitat foi anticonstitucional, ilegal e profundamente antidemocrática", en referencia á participación do Govern de Carles Puigdemont no denominado 'procés' e na declaración unilateral de independencia aprobada o pasado venres no Parlament catalán.

En todo caso, após remarcar que lle dá "exactamente igual" que outras formacións políticas mobilícense en Galicia en apoio aos exconsellers, Caballero trasladou o seu convencemento de que "Cataluña nunca vai ser independente".

"É parte integral da nación española e vaino a seguir sendo sempre, porque a queremos así o conxunto dos cidadáns de España", selou.