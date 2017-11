A presidenta da Deputación de Pontevedra, Carmela Silva, avisou á Xunta de Galicia de que "se acabaron os tempos de control da administración local". "Eu dou conta do que aprobo no meu pleno, igual que o señor Feijóo o fai no seu", manifestou.

Carmela Silva en rolda de prensa. | Fonte: Europa Press

A presidenta socialista fixo estas declaracións este venres, xornada na que estaba a súa comparecencia na Comisión de Orzamentos do Parlamento de Galicia.

Silva, que se queixou dos malos tratos sufridos na comparecencia do 2016, dixo estar "sorprendida" cos representantes do PP no Parlamento. "Inmediatamente despois de dicir que me van a tratar con respecto insúltanme e descualifícanme", censurou en referencia ás acusacións de "covarde, opaca e pouco transparente", palabras que, segundo indicou, non lle "afectan en nada" posto que son "as contradicións do Partido Popular".

En resposta aos populares, a presidenta provincial asegurou que "xa se podían buscar outro cualificativo" posto que, na súa opinión, a xente opina do seu goberno que son uns "valentes" porque están "a cambiar radicalmente" a institución "con todo o que significa de valentía".

"POUCA CAPACIDADE PARA ENTENDER"

Ademais, sobre as críticas realizadas á súa negativa a comparecer na Cámara por parte do presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, Carmela Silva lamentou "a pouca capacidade do PP para entender" que hai un Estado de dereito en España con división de poderes. "Que pinta o señor Feijóo?, eles confúndeno todo. Cando chegan ás administracións cren que son súas, que todo o que gobernan perténcelles, e non, perténcelle á xente", indicou.

Tamén acusou ao máximo mandatario autonómico de "sumarse ao modelo de confrontación permanente" do seu vicepresidente, Alfonso Rueda, e asegurou que cando denuncia "falta de transparencia" Feijóo "mente" dado que "todos" os acordos que se aproban na xunta de goberno da administración provincial son remitidos á Xunta e á subdelegación do Goberno, publícanse no boletín oficial e na web da institución. "É imposible ser máis transparente que nós", manifestou.

Fronte ás críticas dos populares, Carmela Silva asegurou que a falta de transparencia prodúcese onde goberna o PP, partido que se caracteriza por "a inequidad das súas decisións" en "calquera administración".