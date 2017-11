Sanidade rebaixa ao 2,11% o seguimento da folga na sanidade galega na quenda de tarde

A Consellería de Sanidade cifra no 2,11 por cento do total de convocados o seguimento da folga na quenda de tarde nos centros asistenciais do Sergas convocada en solitario por CIG-Saúde.

Nun comunicado de prensa, Sanidade apunta que na quenda de tarde nas estruturas organizativas de xestión integrada o apoio foi do 2,56 por cento na Coruña; do 3,92% en Ferrol; do 2,05% en Santiago; do 1,43%, en Pontevedra; do 2,98%, en Vigo; do 0,46%, en Lugo; e do 0,62%, en Ourense.

Mentres, nas entidades adscritas --axencias, fundacións e empresas pública-- o seguimento foi do 5,51%, segundo concreta o departamento de Sanidade.

A Administración sanitaria tamén destaca no seu comunicado que o grao de cumprimento dos servizos mínimos durante a xornada "foi do 100%".

XORNADA DE MAÑÁ

Na quenda de mañá a Consellería de Sanidade cifrou o seguimento da folga no 3,03 por cento do total de convocados, lixeiramente superior ao estimado pola Xunta na xornada do xoves.

Por estruturas organizativas de xestión integrada, o seguimento na quenda de mañá foi do 4,22% na Coruña; do 4,22% en Ferrol; do 3,01% en Santiago; do 1,64% na de Pontevedra; do 4,87% en Vigo; do 1,22% en Lugo; e do 1,27% en Ourense.

Sanidade concreta que nas entidades adscritas --axencias, fundacións e empresa pública-- o seguimento foi do 1,52 por cento. Ademais, a Administración sanitaria destaca que o grao de cumprimento dos servizos mínimos durante a xornada foi do 100%.